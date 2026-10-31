Vacaciones en Brasil: crecen las consultas, pero viajar no será tan barato como se cree

El equilibrio tiende, por ejemplo, a ofrecer estadías fragmentadas, es decir, reducir la cantidad de noches (de 14 a 7 días). Algo bien visto para quienes quieren quedarse en el país sin renunciar a sus vacaciones podrían optar por ir a la costa atlántica o a la patagonia. El turista local, accedería con más facilidad a un destino local, mientras que podría compensar y ajustar el presupuesto, si es necesario, en salidas a comer fuera o contratando menos servicios de carpa/excursiones privadas. En síntesis, la devaluación del Real generó un espacio desafiante tanto para el vendedor como para el comprador.