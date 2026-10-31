Vacaciones en Brasil: crecen las consultas, pero viajar no será tan barato como se cree

Resumen para apurados
- Tras caer el real, crecieron 20% las consultas de argentinos para viajar a Brasil este verano, aunque las agencias aclaran que pasajes y paquetes continúan dolarizados.
- Aunque el tipo de cambio favorece los gastos allá, los pasajes no bajaron. Las agencias locales buscan retener clientes ofreciendo financiación en cuotas y estadías más breves.
- La brecha cambiaria desafiará la competitividad del turismo argentino, impulsando a los destinos locales a flexibilizar tarifas y pagos para evitar la fuga masiva de veraneantes.
Por estas horas se lee y se escucha que las vacaciones en Brasil serán una “ganga” por eso las consultas aumentaron en las empresas de turismo que tienen programas con destinos al país vecino. En cuestión de horas, tras la reelección en el cargo de presidente de Lula Da Silva, las consultas para viajar a territorio brasileño crecieron.
“Notamos un 20% de aumento en la cantidad de consultas respecto a Brasil”, aseguró Matías Mute, cofundador y CEO de Promociones Aéreas, en diálogo con El Cronista. El detalle pasa por el número duro que el comprador va a pagar, ahí es que la cara muta de la satisfacción de venir escuchando sobre el “cambio que favorece a los argentinos” a la sorpresa.
Lo que pasa es que esa realidad no impacta en el costo total de la cuenta en territorio nacional. Lo que se contrata de Argentina a Brasil sigue dolarizado. El argentino que vacacionó en el país más grande de América del Sur hace una temporada atrás, es probable que pague lo mismo, incluso está la posibilidad de que el viaje -trasladarse entre los dos países- le salga más caro porque se cotizan en moneda estadounidense.
La frase del cambio en favor será un hecho una vez que el viajero esté en Brasil y el Real siga cayendo con respecto al Peso argentino. Mientras tanto, siempre y cuando las agencias de bandera argentina quieran que los veraneantes no elijan un destino brasileño, no apelarán a bajar las tarifas precisamente. Algo casi imposible de efectivizar. La estrategia para evitar que la fuga -como parece sucederá- estará más vinculada a descuentos por volumen, promociones de financiamiento en cuotas o paquete con multi beneficio.
En lugar de recortar tarifas publicadas, la estrategia principal para tener más clientes o mantenerlos, suele enfocarse en descuentos por volumen, promociones de financiamiento en cuotas o paquetes "multi-beneficio". Así que el acercamiento a una agencia de turismo no debe ser pensando en que el precio de lo mismo que se contrató hace casi un año atrás será más bajo. Probablemente para mitigar el “efecto brasileño” el reacomodamiento del sector turístico argentino, de seguro, no vendrá por el ajuste de la tarifa.
Potenciar lo local
Las estrategias para retener a los viajeros, incluso podrían funcionar como un captador al mismo tiempo, se orientarían hacia la fidelización mediante facilidades de pago. Como los viajes internacionales exigen en gran medida desembolsos en dólares o un pago único, el mercado receptivo nacional mantiene la ventaja de ofrecer planes en cuotas, pago en moneda nacional y mayor flexibilidad en estadías cortas.
El equilibrio tiende, por ejemplo, a ofrecer estadías fragmentadas, es decir, reducir la cantidad de noches (de 14 a 7 días). Algo bien visto para quienes quieren quedarse en el país sin renunciar a sus vacaciones podrían optar por ir a la costa atlántica o a la patagonia. El turista local, accedería con más facilidad a un destino local, mientras que podría compensar y ajustar el presupuesto, si es necesario, en salidas a comer fuera o contratando menos servicios de carpa/excursiones privadas. En síntesis, la devaluación del Real generó un espacio desafiante tanto para el vendedor como para el comprador.