Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River: sus antecedentes y las polémicas

Resumen para apurados
- Nicolás Ramírez fue designado para arbitrar el Superclásico entre Boca y River este domingo a las 15 en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.
- Será su cuarto clásico, con dos triunfos de River y uno de Boca, marcados por intervenciones del VAR. Silvio Trucco estará a cargo de la revisión tecnológica.
- La actuación de Ramírez estará bajo la lupa, en un partido de máxima tensión que resultará clave para el desenlace del campeonato y la credibilidad arbitral.
El Superclásico entre Boca y River ya tiene árbitro confirmado. Nicolás Ramírez fue elegido para impartir justicia en el encuentro que se disputará este domingo, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El juez de 39 años se impuso en la consideración de la Dirección Nacional de Arbitraje sobre Yael Falcón Pérez y Facundo Tello, y afrontará su cuarto partido entre los dos clubes más populares del fútbol argentino.
La Liga Profesional también confirmó al resto del equipo arbitral. Maximiliano Del Yesso y Pablo González serán los asistentes, mientras que Sebastián Zunino se desempeñará como cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco, acompañado por Gastón Suárez como AVAR.
Ramírez cuenta con experiencia reciente en el clásico y sus antecedentes incluyen decisiones que generaron controversias. Su primera participación fue en noviembre de 2024, cuando River ganó 1-0 en La Bombonera con un gol de Manuel Lanzini. Sobre el final, el VAR intervino para anular un tanto de Milton Giménez por una mano, una resolución que provocó protestas en Boca.
Cómo le fue a Ramírez en los Superclásicos
El segundo antecedente corresponde al Torneo Apertura 2025. En aquella oportunidad, River se impuso 2-1 en el Monumental con goles de Franco Mastantuono, de tiro libre, y Sebastián Driussi. Miguel Merentiel había marcado el empate transitorio para el conjunto visitante.
Su presentación más reciente fue en noviembre de 2025, por el Clausura. Boca ganó 2-0 en La Bombonera gracias a los tantos de Exequiel Zeballos y Merentiel. En ese encuentro, Ramírez sancionó inicialmente un penal sobre Milton Giménez, pero modificó su decisión después de revisar la jugada mediante el VAR.
Más allá de los enfrentamientos directos, sus estadísticas muestran un balance favorable para ambos equipos. A River lo dirigió en 21 oportunidades, con 11 victorias, tres empates y siete derrotas. Durante esos encuentros expulsó a cuatro futbolistas del conjunto de Núñez.
Con Boca, en tanto, registra 14 partidos, con siete triunfos, dos igualdades y cinco caídas. En ese recorrido mostró la tarjeta roja a dos jugadores del equipo de la Ribera.
Así, Ramírez volverá a quedar bajo la lupa en uno de los encuentros más importantes del calendario argentino. Con antecedentes polémicos y experiencia en partidos de máxima tensión, tendrá la responsabilidad de conducir un nuevo capítulo de la rivalidad entre Boca y River.