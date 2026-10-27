Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River: sus antecedentes y las polémicas

El Superclásico entre Boca y River ya tiene árbitro confirmado. Nicolás Ramírez fue elegido para impartir justicia en el encuentro que se disputará este domingo, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El juez de 39 años se impuso en la consideración de la Dirección Nacional de Arbitraje sobre Yael Falcón Pérez y Facundo Tello, y afrontará su cuarto partido entre los dos clubes más populares del fútbol argentino.