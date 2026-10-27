DeportesFútbol

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River: sus antecedentes y las polémicas

El árbitro de 39 años fue designado para el encuentro del domingo en La Bombonera. Será su cuarto Superclásico, después de dirigir dos triunfos de River y uno de Boca. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico.
Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Ramírez fue designado para arbitrar el Superclásico entre Boca y River este domingo a las 15 en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.
  • Será su cuarto clásico, con dos triunfos de River y uno de Boca, marcados por intervenciones del VAR. Silvio Trucco estará a cargo de la revisión tecnológica.
  • La actuación de Ramírez estará bajo la lupa, en un partido de máxima tensión que resultará clave para el desenlace del campeonato y la credibilidad arbitral.
Resumen generado con IA

El Superclásico entre Boca y River ya tiene árbitro confirmado. Nicolás Ramírez fue elegido para impartir justicia en el encuentro que se disputará este domingo, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El juez de 39 años se impuso en la consideración de la Dirección Nacional de Arbitraje sobre Yael Falcón Pérez y Facundo Tello, y afrontará su cuarto partido entre los dos clubes más populares del fútbol argentino.

La Liga Profesional también confirmó al resto del equipo arbitral. Maximiliano Del Yesso y Pablo González serán los asistentes, mientras que Sebastián Zunino se desempeñará como cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco, acompañado por Gastón Suárez como AVAR.

Ramírez cuenta con experiencia reciente en el clásico y sus antecedentes incluyen decisiones que generaron controversias. Su primera participación fue en noviembre de 2024, cuando River ganó 1-0 en La Bombonera con un gol de Manuel Lanzini. Sobre el final, el VAR intervino para anular un tanto de Milton Giménez por una mano, una resolución que provocó protestas en Boca.

Cómo le fue a Ramírez en los Superclásicos

El segundo antecedente corresponde al Torneo Apertura 2025. En aquella oportunidad, River se impuso 2-1 en el Monumental con goles de Franco Mastantuono, de tiro libre, y Sebastián Driussi. Miguel Merentiel había marcado el empate transitorio para el conjunto visitante.

Su presentación más reciente fue en noviembre de 2025, por el Clausura. Boca ganó 2-0 en La Bombonera gracias a los tantos de Exequiel Zeballos y Merentiel. En ese encuentro, Ramírez sancionó inicialmente un penal sobre Milton Giménez, pero modificó su decisión después de revisar la jugada mediante el VAR.

Más allá de los enfrentamientos directos, sus estadísticas muestran un balance favorable para ambos equipos. A River lo dirigió en 21 oportunidades, con 11 victorias, tres empates y siete derrotas. Durante esos encuentros expulsó a cuatro futbolistas del conjunto de Núñez.

Con Boca, en tanto, registra 14 partidos, con siete triunfos, dos igualdades y cinco caídas. En ese recorrido mostró la tarjeta roja a dos jugadores del equipo de la Ribera.

Así, Ramírez volverá a quedar bajo la lupa en uno de los encuentros más importantes del calendario argentino. Con antecedentes polémicos y experiencia en partidos de máxima tensión, tendrá la responsabilidad de conducir un nuevo capítulo de la rivalidad entre Boca y River.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsSilvio TruccoSebastián DriussiArgentinaLa BomboneraTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Balón de Oro 2026: Vicky López ganó el premio a la mejor jugadora joven del mundo

Balón de Oro 2026: "Vicky" López ganó el premio a la mejor jugadora joven del mundo

Balón de Oro 2026: Barcelona fue elegido el mejor equipo femenino del mundo

Balón de Oro 2026: Barcelona fue elegido el mejor equipo femenino del mundo

Balón de Oro 2026: Alexia Putellas fue elegida la mejor futbolista del mundo por tercera vez

Balón de Oro 2026: Alexia Putellas fue elegida la mejor futbolista del mundo por tercera vez

Lo más popular
“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo
1

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
2

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
3

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas
4

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”
5

Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
2

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
3

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
4

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

Sondeo LA GACETA: ¿Qué es lo máximo que está en juego para Atlético en la semifinal ante Platense?

Sondeo LA GACETA: ¿Qué es lo máximo que está en juego para Atlético en la semifinal ante Platense?

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Comentarios