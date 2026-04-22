“Dependés de los resultados”: Claudio Úbeda habló de su continuidad en Boca en medio del mejor momento del equipo

El contrato de Úbeda vence el 30 de junio, pero el entrenador evitó meterse de lleno en la discusión sobre la renovación. Su postura es clara: primero, la competencia. “Cuando se dan los resultados y las cosas salen bien, eso fluye mucho más”, explicó. Aunque enseguida marcó prioridades. “Lo más importante no es la renovación. Tenemos 40 días con un montón de partidos importantísimos. Esas cosas son adicionales. Hay obligaciones primarias”, indicó.