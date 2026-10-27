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Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del GP de México: ¿quién lo reemplazará?

Alpine confirmó que el argentino cederá su monoplaza a Gabriele Minì durante el primer entrenamiento del viernes. La decisión responde a una exigencia reglamentaria de la Fórmula 1.

Franco Colapinto, de Alpine.
Franco Colapinto, de Alpine.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto cederá su Alpine a Gabriele Minì en la primera práctica del GP de México este viernes, en cumplimiento del reglamento de novatos de la Fórmula 1.
  • La norma exige dar pista a jóvenes pilotos. Minì debutará oficialmente, mientras que Colapinto, tras abandonar en Estados Unidos, volverá a subirse al auto en la FP2.
  • Con menor rodaje disponible, el argentino enfrentará el desafío de optimizar la puesta a punto de su monoplaza en las sesiones restantes antes de la clasificación.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto tendrá un comienzo diferente en el Gran Premio de México de Fórmula 1. Alpine confirmó que el piloto argentino no participará de la primera práctica libre (FP1) en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que su monoplaza será utilizado por el italiano Gabriele Minì. La modificación forma parte de las obligaciones reglamentarias que deben cumplir las escuderías durante la temporada.

La normativa de la Fórmula 1 establece que los equipos deben ofrecer oportunidades de participación en entrenamientos oficiales a pilotos debutantes. En ese contexto, Alpine decidió utilizar la primera sesión del viernes para darle rodaje a una de las promesas de su academia.

La ausencia de Colapinto será únicamente durante ese entrenamiento. El argentino recuperará su monoplaza para la segunda práctica libre (FP2), cuando comenzará su preparación en pista para la clasificación y la carrera.

Quién es Gabriele Minì, el reemplazante de Colapinto

El italiano tiene 21 años y forma parte de la Academia Alpine desde 2023. Actualmente ocupa el cuarto puesto del campeonato de Fórmula 2, donde acumula dos victorias y siete podios.

Aunque ya participó en pruebas privadas con vehículos de temporadas anteriores, su aparición en México representará su estreno oficial en un fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1.

Para Colapinto, la cita mexicana representa una nueva oportunidad de recuperación. El argentino llega después de abandonar el Gran Premio de Estados Unidos en la vuelta 37 y buscará mejorar su rendimiento en el tramo final de la temporada.

La reducción del tiempo disponible en pista será un desafío adicional para el piloto de Alpine, que deberá aprovechar las dos sesiones restantes de entrenamientos para encontrar una buena puesta a punto antes de la clasificación.

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