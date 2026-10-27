Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del GP de México: ¿quién lo reemplazará?

Franco Colapinto tendrá un comienzo diferente en el Gran Premio de México de Fórmula 1. Alpine confirmó que el piloto argentino no participará de la primera práctica libre (FP1) en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que su monoplaza será utilizado por el italiano Gabriele Minì. La modificación forma parte de las obligaciones reglamentarias que deben cumplir las escuderías durante la temporada.