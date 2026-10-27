Murió "Coco" Shedden, el histórico chofer de Moria Casán: de la cárcel por narcotráfico al perdón antes de su final

La confianza entre "Coco" y Moria Casán

La relación laboral entre Shedden y la actriz comenzó en 1998 y se extendió ininterrumpidamente hasta 2019. Durante ese período, "Coco" integró el círculo más íntimo de la artista y mantuvo una estrecha convivencia cotidiana con su entorno familiar. Sin embargo, el vínculo profesional concluyó de forma abrupta a raíz de la profundización de sus problemas de consumo de sustancias y su posterior involucramiento en delitos de comercialización de estupefacientes.