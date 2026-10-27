Murió "Coco" Shedden, el histórico chofer de Moria Casán: de la cárcel por narcotráfico al perdón antes de su final
Fernando Jorge "Coco" Shedden Zacarías tenía 55 años y trabajó 21 años junto a la diva. Atravesó problemas de adicciones y estuvo preso por comercialización de drogas, pero lograron saldar diferencias antes de su muerte.
Resumen para apurados
- Fernando "Coco" Shedden, histórico chofer de Moria Casán, murió este martes a los 55 años en Mar del Plata a causa de un cáncer de próstata y deterioro por adicciones.
- Shedden trabajó 21 años junto a la actriz hasta 2019, cuando fue apartado y luego condenado por narcotráfico tras sufrir severas recaídas en el consumo de drogas.
- La producción de la biopic de Casán propició una reconciliación telefónica previa a su deceso, permitiendo a la conductora despedirlo públicamente y cerrar su historia en paz.
Fernando Jorge "Coco" Shedden Zacarías, quien fuera el chofer y colaborador de confianza de Moria Casán durante más de dos décadas, falleció a los 55 años en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.
La noticia se conoció de forma imprevista este martes durante la emisión en vivo del programa La Mañana con Moria (El Trece), cuando la propia conductora interrumpió el segmento de cocina tras ser notificada por su asistente, Galito.
El deceso cierra una historia marcada por 21 años de trabajo compartido, un posterior distanciamiento derivado de adicciones y causas penales por narcotráfico, y un reencuentro afectivo previo a su partida.
Al recibir la confirmación al aire, la diva del espectáculo detuvo la transmisión visiblemente conmovida para brindar unas palabras de despedida. "Lamento tanto, me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida", expresó la conductora frente a las cámaras. Pese al alejamiento físico de los últimos años, Casán remarcó el cariño sostenido y la posibilidad de haber reanudado el diálogo en la etapa final de su vida.
La confianza entre "Coco" y Moria Casán
La relación laboral entre Shedden y la actriz comenzó en 1998 y se extendió ininterrumpidamente hasta 2019. Durante ese período, "Coco" integró el círculo más íntimo de la artista y mantuvo una estrecha convivencia cotidiana con su entorno familiar. Sin embargo, el vínculo profesional concluyó de forma abrupta a raíz de la profundización de sus problemas de consumo de sustancias y su posterior involucramiento en delitos de comercialización de estupefacientes.
La primera detención ocurrió en julio de 2019 durante un procedimiento policial en un establecimiento nocturno de Mar del Plata, donde las autoridades secuestraron cocaína, un arma de fuego y una picana.
ðï¸ FalleciÃ³ Coco, el chofer de Moria CasÃ¡n durante mÃ¡s de 20 aÃ±os La conductora se enterÃ³ en vivo y lo homenajeÃ³ en su programa https://t.co/R3wYqIxMDZ— Fefe (@fedeebongiorno) October 27, 2026
Tras quedar alojado en el penal de Batán, la propia Casán financió los honorarios de su defensa legal para que obtuviera la libertad en agosto de ese año. No obstante, al salir del recinto carcelario, la conductora decidió no reincorporarlo a su equipo de trabajo debido a sus continuas recaídas.
En abril de 2022, Shedden fue arrestado nuevamente en la ciudad balnearia en el marco de una investigación por venta de cocaína en un edificio residencial, causa por la que recibió una condena de cinco años de prisión.
En entrevistas concedidas con posterioridad, el propio excolaborador reconoció la gravedad de sus adicciones, las consecuencias de sus actos y la dificultad de reinsertarse laboralmente a mayor edad, valorando al mismo tiempo el esfuerzo por mantenerse limpio durante el cumplimiento de su pena.
La reconciliación a través de la biopic y las causas de su deceso
A pesar del distanciamiento geográfico y de los episodios judiciales, la producción de la serie biográfica sobre la vida de Moria Casán sirvió como puente para reconstruir el contacto.
Shedden manifestó públicamente su emoción al verse retratado en la ficción y elogió la actuación de Sofía Gala Castiglione, destacando que el proceso audiovisual le permitió revivir los momentos más significativos de su etapa junto a la familia. Ese acercamiento facilitó que ambos mantuvieran conversaciones telefónicas y saldaran viejas diferencias antes de su fallecimiento.
El deceso de Shedden se produjo este martes a las 6:50 en el Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde permanecía internado a raíz de un cuadro de cáncer de próstata y el severo deterioro físico acumulado por las adicciones que atravesó a lo largo de su vida.
"Me da lástima y se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él", reflexionó Casán al aire, antes de pedir un aplauso en el estudio para despedir a quien la acompañó durante más de veinte años.