La serie de Netflix que desplazó a Moria Casán y que todos están viendo en Argentina

Resumen para apurados
- La miniserie neerlandesa "El Club Gastronómico" se convirtió en la más vista de Netflix en Argentina tras superar a la biopic sobre Moria Casán.
- Basado en una novela de Saskia Noort, este thriller de siete episodios sigue la trama de un fatal incendio y oscuros secretos en una exclusiva comunidad.
- El liderazgo del ciclo refleja el sostenido interés del público local por producciones breves de suspenso e intriga dentro de las plataformas de streaming.
El ranking de las series más vistas de Netflix en Argentina volvió a cambiar. Después del fenómeno que provocó el estreno de la serie biográfica sobre Moria Casán, una producción internacional consiguió desplazar a “La One” del primer lugar y se instaló como el título más elegido por los usuarios.
Se trata de “El Club Gastronómico”, una miniserie neerlandesa de drama y suspenso psicológico dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar. La ficción está basada en la exitosa novela de Saskia Noort y cuenta con un atractivo adicional para quienes buscan una historia breve: tiene solamente siete episodios.
Secretos, lujo y un incendio fatal
La trama gira alrededor de Karen, una mujer que se muda con su familia a Bergen, una exclusiva localidad de los Países Bajos, con la intención de dejar atrás su rutina y comenzar una nueva vida.
Poco después de instalarse, Karen consigue ingresar a un selecto y cerrado círculo de matrimonios adinerados. El grupo organiza cenas fastuosas y muestra una existencia marcada por el lujo, las amistades y una aparente vida perfecta.
Pero esa imagen comienza a desmoronarse cuando una de las lujosas mansiones del grupo se incendia durante la madrugada. En el siniestro muere Evert, uno de los integrantes más carismáticos del club, mientras que su esposa y sus hijos consiguen escapar de las llamas por poco.
A partir de ese momento, los interrogantes policiales y personales comienzan a rodear a Karen. La protagonista descubre que detrás de las copas de vino, la opulencia y las reuniones entre amigos existen secretos, mentiras y pactos de silencio.
La propia plataforma resume la historia así: “Cuando Karen se muda a Bergen con su familia, la reciben con los brazos abiertos en el club gastronómico, un seductor grupo de amigos entregado a una vida de lujo y excesos. Pero todo cambia cuando una de sus lujosas villas arde en llamas y Evert, uno de sus amigos, muere”.
La sinopsis agrega que la esposa y los hijos de Evert “se salvan por los pelos” y que Karen pronto descubre que esa estrecha amistad está sostenida sobre mentiras. “Todos tienen algo que ocultar y nada es lo que parece”, señala Netflix.
Decidida a descubrir qué ocurrió realmente, Karen inicia una búsqueda de la verdad que podría tener consecuencias muy costosas.
Tres series para seguir con el misterio
Para quienes terminen los siete episodios de “El Club Gastronómico” y quieran continuar con historias cargadas de misterio, secretos y giros oscuros, hay otras tres producciones que transitan un terreno similar:
- “Vigilante” (2022) cuenta la historia de una familia que cree haber comprado la casa de sus sueños, hasta que comienza a recibir aterradoras cartas firmadas por un misterioso vecino. La serie tiene siete episodios.
- “La pareja perfecta” (2024) transcurre durante una boda de alta sociedad en Nantucket que queda trágicamente suspendida cuando aparece un cadáver pocas horas antes de la ceremonia. A partir de ese momento, todos los invitados se convierten en sospechosos. Tiene seis episodios.
- “Engaños” (2024) sigue a una exmilitar que intenta sobrellevar el asesinato de su esposo. Todo cambia cuando cree verlo caminando por su casa a través de la cámara de seguridad del bebé. La producción cuenta con ocho episodios.