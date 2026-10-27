Conmoción en Quilmes: murió un bebé de 12 días tras ser golpeado por una palta que cayó de un árbol

La mujer inmediatamente intentó comunicarse con el 911 y los Bomberos; sin embargo, ninguno de los oficiales llegó a tiempo. “Las mamás de compañeros de mi hijo nos ayudaron a asistirnos. Las maestras del centro inicial también, pero no venía nadie”. Por sus propios medios debieron trasladar a la criatura a un centro de emergencia: “Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi hijo”, agregó.