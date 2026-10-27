Conmoción en Quilmes: murió un bebé de 12 días tras ser golpeado por una palta que cayó de un árbol

Resumen para apurados
- Este domingo murió un bebé de 12 días en Quilmes tras sufrir fracturas de cráneo cuando una palta cayó de un árbol y lo golpeó frente a un jardín de infantes.
- El hecho ocurrió el jueves mientras la madre llevaba a su otro hijo al establecimiento. La familia denunció que el municipio ignoró reiterados pedidos previos de poda.
- La tragedia reavivó los reclamos vecinales por la falta de mantenimiento del arbolado público y derivó en acusaciones contra las autoridades locales por negligencia.
Un bebé de 12 días murió este domingo luego de que una palta se desprendiera de un árbol en la zona de un jardín de infantes en Quilmes y le cayera en la cabeza. Su familia reclamó a las autoridades municipales, dado que ya se habían reportado anteriores accidentes. El pequeño sufrió graves heridas y, a pesar de haber llegado con vida al centro de salud, falleció luego de una intervención.
Una familia despedirá a su hijo este martes tras una tragedia que provocó que el lactante de 12 días, identificado como Lucas, permaneciera en terapia intensiva desde el jueves, cuando un fruto se desprendió sobre su cabeza alrededor de las 8 de la mañana, en la vereda del Jardín de Infantes N° 949 de la localidad de Quilmes, en Buenos Aires.
La desesperada búsqueda de asistencia médica
Su madre había llevado a su otro hijo de 5 años al establecimiento educativo, ubicado en la calle Conesa entre Mitre y Sarmiento, mientras sostenía a Lucas en brazos. “En ese momento una palta cae de uno de los tres árboles que están en la vereda, que ocupa todo el hall de entrada de la institución, y le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias”, contó Giuliana, la madre del niño, al medio TN.
La mujer inmediatamente intentó comunicarse con el 911 y los Bomberos; sin embargo, ninguno de los oficiales llegó a tiempo. “Las mamás de compañeros de mi hijo nos ayudaron a asistirnos. Las maestras del centro inicial también, pero no venía nadie”. Por sus propios medios debieron trasladar a la criatura a un centro de emergencia: “Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi hijo”, agregó.
El trágico desenlace del bebé de 12 días
El paciente fue ingresado de urgencia al Sanatorio Trinidad en Quilmes, donde identificaron que había sufrido fracturas y hemorragias. El niño fue sometido a cirugía por severas lesiones craneales y quedó internado en terapia intensiva. Según fuentes policiales, se mantenía en estado crítico y con pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos de los médicos, murió este domingo.
Su madre denunció el hecho y la inacción de la Municipalidad, que ya había recibido advertencias por la vegetación de gran porte. “El establecimiento educativo presentó varios reclamos al municipio pidiendo la poda de esas plantas, ya que hubo otros episodios en el lugar, pero nunca fueron. Si hubiesen escuchado los pedidos, hoy no estaríamos lamentando la pérdida. Hay expedientes realizados desde el año pasado y no tuvieron respuesta alguna”, sostuvo la mujer.
Las denuncias que antecedieron el hecho
En la entrevista policial, la mujer señaló que, tras lo ocurrido, personal municipal realizó tareas de mantenimiento bajo absoluta discreción. Dos días después del trágico episodio, operarios comunales fueron hasta el lugar: “Se acercaron a escondidas a podar los ejemplares”, afirmó.
“No se puede estar bien con una pérdida así”, expresó Giuliana en medio del dolor. La familia despedirá a Lucas este martes, mientras el caso generó conmoción en la comunidad educativa y reavivó el reclamo de los vecinos por el mantenimiento de las especies arbóreas en la zona.