Varado desde marzo y con el muelle bajo inspección: por qué se hundió el tradicional barco pirata Morgan en Guayaquil

Resumen para apurados
- El barco turístico Morgan se hundió el lunes por la noche en el río Guayas, Guayaquil, tras una fuerte tormenta eléctrica que azotó la ciudad, sin dejar personas heridas.
- La nave de 120 toneladas estaba inactiva desde marzo por fallas mecánicas, amarrada en un muelle que además permanecía bajo inspección técnica y con obras pendientes.
- La pérdida de este ícono de 23 años impulsa peritajes navales para determinar si colisionó con objetos arrastrados y exige revisar la seguridad ribereña ante temporales.
El emblemático barco turístico Morgan, un bergantín goleta de 120 toneladas con apariencia de velero pirata, se hundió por completo la noche del lunes 26 de octubre de 2026 mientras permanecía amarrado en el muelle del Malecón 2000, sobre el río Guayas, en Guayaquil.
El siniestro ocurrió alrededor de las 23:00 en medio de una severa tormenta eléctrica y lluvias torrenciales que paralizaron la ciudad ecuatoriana, provocando el anegamiento de calles y la suspensión de clases presenciales en la región
A pesar de la espectacularidad de la evacuación nocturna, la Armada del Ecuador confirmó que no se registraron personas heridas ni atrapadas, tras rescatar de inmediato al guardia de seguridad que se encontraba como único ocupante a bordo.
SE HUNDIÃ EL BARCO TURÃSTICO MORGAN EN EL MALECÃN 2000 TRAS FUERTE TORMENTA EN GUAYAQUIL âLa noche de este lunes, el emblemÃ¡tico buque turÃstico "Morgan" sufriÃ³ un hundimiento en el sector del MalecÃ³n 2000 debido a las intensas lluvias y el temporal que afectÃ³ a la ciudad. https://t.co/tLx7yIxh36— INFORMACIÃN AL DÃA, CON ROBERTO GARCÃA (@rgarcia25S) October 27, 2026
Durante el operativo de respuesta en el ala sur del Malecón, el personal técnico naval procedió a cortar de urgencia el cableado eléctrico que alimentaba los cajetines de la embarcación. Esta maniobra evitó cortocircuitos o un riesgo mayor de electrocución en el agua del río, donde el buque comenzó a ceder de manera progresiva hasta quedar completamente sumergido, según registros en video difundidos por transeúntes y medios locales.
En el sitio se desplegaron también efectivos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para resguardar la zona.
Inactividad previa y alertas en la infraestructura del Morgan
Aunque el naufragio coincidió con el fuerte temporal climático que azotó a Guayas, la embarcación arrastraba problemas operativos de larga data. El Morgan permanecía fuera de servicio y sin realizar sus habituales recorridos turísticos desde marzo de 2026 debido a inconvenientes relacionados con su funcionamiento técnico.
La nave simplemente permanecía amarrada en la plataforma del muelle Sucre, sin retomar sus itinerarios comerciales por las aguas del río.
A las fallas mecánicas de la embarcación se sumaban restricciones en la propia infraestructura de amarre. En agosto de 2026, la Fundación Malecón 2000 anunció la suspensión temporal de las actividades en el muelle Sucre luego de que una inspección técnica de la entidad pública Segura EP determinara la necesidad de realizar trabajos correctivos en la plataforma.
La medida impedía el embarque y desembarque de pasajeros a la espera de que el concesionario ejecutara las reparaciones y solicitara una nueva inspección técnica para evaluar la reapertura del espacio.
Las hipótesis sobre el siniestro y 23 años de historia
El Centro Zonal ECU911 Samborondón recibió la alerta inicial del naufragio a las 23:21 y coordinó la respuesta con los organismos de socorro.
Según los datos preliminares del sistema de emergencias, una de las hipótesis bajo investigación señala que la nave se habría hundido tras colisionar con un objeto no identificado arrastrado por la corriente del río. Por su parte, otros reportes atribuyen el colapso a la fuerza de la corriente ecorrencial combinada con el gran volumen de agua acumulado por el temporal.
Construido en 2003 y sometido a trabajos de remodelación durante el año pasado, el Morgan funcionaba a motor y a vela, constituyendo una estructura de grandes dimensiones.
Durante más de 23 años se consolidó como uno de los atractivos turísticos más icónicos del Malecón 2000. Aunque los propietarios acudieron al sector tras enterarse del naufragio, hasta el momento no han emitido declaraciones oficiales ni respondieron a los requerimientos de la prensa sobre las causas de la emergencia.
Las autoridades competentes mantienen abierta la investigación para esclarecer los desencadenantes del siniestro.