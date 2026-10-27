Varado desde marzo y con el muelle bajo inspección: por qué se hundió el tradicional barco pirata Morgan en Guayaquil

Durante el operativo de respuesta en el ala sur del Malecón, el personal técnico naval procedió a cortar de urgencia el cableado eléctrico que alimentaba los cajetines de la embarcación. Esta maniobra evitó cortocircuitos o un riesgo mayor de electrocución en el agua del río, donde el buque comenzó a ceder de manera progresiva hasta quedar completamente sumergido, según registros en video difundidos por transeúntes y medios locales.