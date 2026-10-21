Peligro en el Paraná: se soltó un "barco fantasma" de 107 metros y quedó a la deriva tras el feroz temporal en Corrientes

Promesas y una odisea burocrática

Desde entonces, el barco quedó en un limbo administrativo. No tiene matrícula oficial —porque nunca se terminó de construir— y tampoco hay claridad sobre qué organismo tiene jurisdicción sobre él. Miguel Gutnisky, dueño de Astilleros Corrientes S.A., relató a la prensa en 2018 la odisea burocrática que atravesó durante años. “Fuimos a la oficina de Bienes del Estado, y nos dijeron que no les correspondía, porque no era un inmueble. Después, en otra oficina encargada de los barcos, nos aclararon que en realidad era un barco en construcción, porque no tiene matrícula, por lo que tampoco tenían jurisdicción”, contó el empresario. Incluso, según su testimonio, llegó a entregarle una carta al entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien se mostró interesado, pero nunca avanzó con una solución.