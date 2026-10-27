Santa Fe: el operativo número 100 que salvó a una niña y marcó un récord de donación
Un procedimiento multiorgánico en Granadero Baigorria marcó el hito de 100 donaciones en diez meses y posibilitó 272 trasplantes en todo el país. La clave del éxito sanitario no responde a un aumento de la mortalidad, sino a la detección rápida del 1% de casos médicamente viables.
Resumen para apurados
- En Granadero Baigorria, Santa Fe alcanzó el récord de 100 donaciones de órganos en 2026 tras una ablación multiorgánica que benefició a una niña para salvar vidas.
- El hito superó marcas previas gracias a la rápida detección del 1% de casos viables por parte del Cudaio, sin deberse a un aumento en la mortalidad sanitaria.
- Con 27 donantes por millón de habitantes, la provincia iguala estándares globales y aportó el 15% de los trasplantes nacionales de 2026, acortando listas de espera.
Un operativo de ablación multiorgánica concretado en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria marcó un récord histórico de procuración de órganos al alcanzar los 100 procesos de donación en los primeros diez meses de 2026.
El procedimiento, que permitió obtener el hígado y ambos riñones para pacientes en lista de espera, entre ellos una niña de 10 años, posibilitó que la provincia supere sus marcas anuales máximas previas de 98 intervenciones, alcanzadas en 2019 y 2025.
El hito consolidó un aporte decisivo al sistema sanitario nacional: 272 personas de todo el país recibieron un trasplante gracias a donantes santafesinos en lo que va del año, lo que representa el 15% del total de las intervenciones concretadas en la Argentina.
Por qué más donaciones no significan más muertes
Detrás del incremento estadístico no existe un aumento en el número de fallecimientos, sino una optimización en la capacidad del sistema de salud para identificar donantes viables y protocolizar las alertas en efectores públicos y privados.
Según explicaron desde el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio), el 99% de las muertes que ocurren en el sistema sanitario no son aptas médicamente para la donación de órganos. La efectividad radica en la rapidez con la que actúa la guardia permanente para detectar ese 1% de casos excepcionales que sí reúnen las condiciones clínicas requeridas.
"No es que haya más muertes que antes, sino que estamos logrando que aquellas que cumplen con los parámetros terminen siendo donaciones efectivas", detalló Cecilia Andrada, directora de Cudaio, al destacar la labor de los equipos de coordinación hospitalaria.
Este nivel de respuesta permitió que la tasa provincial supere los 27 donantes por millón de habitantes (DPMH), una métrica que sitúa a la jurisdicción en estándares comparables con países de vanguardia en procuración como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Portugal y Croacia.
Cirugías en simultáneo y articulación en la alta complejidad
El procedimiento simbólico número 100 expuso además la capacidad de respuesta logística de los centros de salud estatales. La ablación se realizó en el Hospital Eva Perón en el mismo momento en que el establecimiento ejecutaba una jornada intensiva de cirugías programadas de vesícula.
El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, ponderó la organización de los equipos quirúrgicos y la disponibilidad de los quirófanos públicos, lo que permitió sostener las intervenciones de rutina sin retrasar el operativo de urgencia.
El impacto de este esquema de trabajo excede los límites territoriales y repercute directamente en la lista de espera nacional. Durante 2026, la Argentina registró un total de 816 procesos de donación que posibilitaron 1.795 trasplantes de órganos.
De ese total general, tres de cada 20 intervenciones concretadas en el país se realizaron gracias a órganos ablacionados en establecimientos santafesinos, demostrando la incidencia directa del trabajo preventivo en la salud pública nacional.