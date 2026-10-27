Santa Fe: el operativo número 100 que salvó a una niña y marcó un récord de donación

Según explicaron desde el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio), el 99% de las muertes que ocurren en el sistema sanitario no son aptas médicamente para la donación de órganos. La efectividad radica en la rapidez con la que actúa la guardia permanente para detectar ese 1% de casos excepcionales que sí reúnen las condiciones clínicas requeridas.