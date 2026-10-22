El aire de Tucumán, bajo la lupa: qué encontraron al analizar las partículas en el aire

La presentación también mostró que el problema no se distribuye de manera pareja durante todo el año. A partir de los registros de 2024 y 2025, la investigadora describió una estacionalidad: cerca de seis meses con mejores condiciones y otros seis con mayor concentración de contaminantes. La etapa más comprometida coincide, explicó, con la estación seca y con la actividad de fuentes como el transporte, las chimeneas de los ingenios y las quemas.