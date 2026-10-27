Conmoción en Mónaco: hallaron muerto a Antoine de Massy, primo de la familia Grimaldi

Admirador de Novak Djokovic, Antoine mantenía el objetivo de representar a Mónaco en los Juegos Olímpicos. Esa meta atlética contaba con el acompañamiento cercano del propio príncipe Alberto II, quien seguía con atención su evolución en el circuito. Su vocación formaba parte de un legado familiar compartido por su abuelo Alexandre-Athenase Noghès, su tía Elizabeth-Ann de Massy, ex presidenta del Monte-Carlo Country Club, y su prima Mélanie-Antoinette de Massy, actual dirigenta de la Federación Monegasca de Tenis y del Masters de Montecarlo.