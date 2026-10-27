Conmoción en Mónaco: hallaron muerto a Antoine de Massy, primo de la familia Grimaldi
Antoine de Massy tenía 29 años y su cuerpo fue encontrado en los jardines tras la Villa Sauber. La Fiscalía modificó el marco procesal para aprehender a una persona captada por videovigilancia, mientras la Casa Grimaldi despide al nieto de la princesa Antonieta.
El Principado de Mónaco atraviesa horas de conmoción tras el hallazgo sin vida de Antoine de Massy, de 29 años, primo de la familia principesca Grimaldi y cercano al príncipe Alberto II. El cuerpo del joven fue encontrado la noche del domingo 25 de octubre en una zona ajardinada ubicada detrás de la Villa Sauber, en las inmediaciones del bulevar del Larvotto.
Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Principado abrió una causa penal inmediata que derivó en la detención de una persona identificada gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia urbana.
La alarma familiar que desencadenó el operativo policial se encendió el mismo domingo al mediodía. Antoine no se presentó a un almuerzo programado con sus allegados, lo que motivó a un pariente a radicar la denuncia por desaparición ante la Seguridad Pública de Mónaco. Pocas horas después de la alerta, los investigadores localizaron el cadáver en uno de los sectores parquizados más transitados del Principado.
Un sospechoso bajo custodia policial por la muerte
La investigación de la justicia monegasca se concentró desde el primer momento en el relevamiento del material grabado por los sistemas de videovigilancia que rodean el predio de la Villa Sauber.
Según confirmó el fiscal general de Mónaco, el registro audiovisual permitió identificar a un individuo que se encontraba en las inmediaciones del lugar al momento del hecho. Para concretar su aprehensión y ponerlo bajo custodia policial, las autoridades judiciales debieron modificar el encuadre procesal de la causa.
Pese a la detención concretada el lunes, los investigadores mantienen un estricto secreto sobre los aspectos centrales del expediente. Hasta el momento, la Fiscalía no informó la causa oficial del fallecimiento ni precisó si la persona arrestada se encuentra imputada como sospechosa directa o si fue retenida como testigo para prestar declaración. Tampoco se difundió públicamente la identidad del detenido.
Antoine, el tenista que soñaba con los Juegos Olímpicos
A diferencia de otros integrantes de la dinastía Grimaldi, Antoine de Massy construyó su vida al margen del protocolo cortesano y volcado a la práctica profesional del tenis.
Su historia con la raqueta comenzó cuando tenía apenas tres años y su padre le regaló un modelo infantil decorado con la figura de Mickey Mouse. A los 11 años, el joven se trasladó junto a su padre a Miami para intensificar su entrenamiento deportivo de alto rendimiento sin abandonar sus estudios.
Admirador de Novak Djokovic, Antoine mantenía el objetivo de representar a Mónaco en los Juegos Olímpicos. Esa meta atlética contaba con el acompañamiento cercano del propio príncipe Alberto II, quien seguía con atención su evolución en el circuito. Su vocación formaba parte de un legado familiar compartido por su abuelo Alexandre-Athenase Noghès, su tía Elizabeth-Ann de Massy, ex presidenta del Monte-Carlo Country Club, y su prima Mélanie-Antoinette de Massy, actual dirigenta de la Federación Monegasca de Tenis y del Masters de Montecarlo.
Un lazo dinástico marcado por el perfil bajo y el dolor familiar
Ante la confirmación de la noticia, el Palacio Principesco emitió un comunicado oficial encabezado por el soberano y su esposa. "Sus Altezas Serenísimas el Príncipe Alberto II y la Princesa Charlene han recibido con tristeza la noticia del fallecimiento de Antoine de Massy, de 29 años de edad, nieto de la Princesa Antonieta, hermana mayor del Príncipe Rainiero III", señaló el texto institucional. El mensaje oficial destacó además la pertenencia del joven a una historia familiar estrechamente vinculada al deporte en el Principado.
Antoine era hijo del barón Christian de Massy, primo hermano de Alberto II, y de la empresaria Cécile Gelabale. Aunque en la línea de parentesco directo figuraba como sobrino segundo del soberano, su cercanía con la rama principal de los Grimaldi lo mantenía ligado afectivamente a la vida social del palacio. Tras el divorcio de sus padres en 2015, el joven continuaba residiendo en Mónaco con un perfil público reservado, acompañado por el sostén de su madre y de su hermano mayor, Brice Gelabale-de Massy.