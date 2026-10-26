Fuera de protocolo: el video de la reina Máxima y la princesa Alexia al ritmo de la música electrónica

El video expone la faceta más fresca y relajada de ambas integrantes de la Casa de Orange-Nassau. Sin los protocolos habituales que rigen sus apariciones públicas, la reina Máxima y la princesa Alexia compartieron la jornada festiva bailando juntas en medio del público y la escenografía propia de los eventos de música electrónica. La naturalidad de la realeza de Países Bajos sorprendió a los presentes y a miles de usuarios en las redes sociales.