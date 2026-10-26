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Fuera de protocolo: el video de la reina Máxima y la princesa Alexia al ritmo de la música electrónica

Un clip captó a la monarca nacida en Argentina y a su hija disfrutando de la música en un evento nocturno por fuera de las exigencias de la corona. Las imágenes generaron una ola de comentarios que celebran la autenticidad y soltura de ambas.

La reina Máxima y la princesa Alexia disfrutaron al ritmo de la música electrónica
La reina Máxima y la princesa Alexia disfrutaron al ritmo de la música electrónica
Por Lourdes Agustina Correa Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • La reina Máxima y la princesa Alexia fueron grabadas bailando distendidas en un festival nocturno de música electrónica, en una salida de ocio fuera del protocolo real.
  • Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la espontaneidad y complicidad de ambas, una faceta relajada que ya mostraron en el pasado.
  • El episodio refuerza la imagen de cercanía y modernidad de la monarquía neerlandesa, consolidando una percepción pública positiva y accesible frente a las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA


Un momento distendido e inédito volvió a poner bajo la lupa a la realeza de Países Bajos. La reina Máxima y su hija, la princesa Alexia, fueron captadas infraganti mientras disfrutaban a pleno de un festival de música electrónica. Lejos de las galas, trajes formales y compromisos de la agenda oficial, madre e hija se dejaron llevar por el ritmo de la noche de una manera descontracturada que no tardó en volverse tendencia global.

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El video expone la faceta más fresca y relajada de ambas integrantes de la Casa de Orange-Nassau. Sin los protocolos habituales que rigen sus apariciones públicas, la reina Máxima y la princesa Alexia compartieron la jornada festiva bailando juntas en medio del público y la escenografía propia de los eventos de música electrónica. La naturalidad de la realeza de Países Bajos sorprendió a los presentes y a miles de usuarios en las redes sociales.

El baile que se hizo viral

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran a la reina Máxima integrándose al ambiente del show con total espontaneidad junto a la princesa Alexia. La cercanía y complicidad mostrada entre madre e hija durante el evento de música electrónica fue el detalle que más llamó la atención de quienes presenciaron la escena.

La reacción de los internautas tras conocerse las imágenes fue inmediata. Entre los comentarios que circularon en las redes destacaron opiniones como: “Me encantan... bien argentina” y “Máxima tal cual su nombre ES LO MÁS, como argentino me enorgullece su manera de ser y cómo nos deja frente al mundo”.

@hemkade48

Sin protocolo real y con sello propio

No es la primera vez que la frescura de la realeza neerlandesa acapara la atención pública, pero ver a la reina Máxima y a la princesa Alexia divertirse libremente en una fiesta electrónica reafirma la imagen accesible que han construido con los años.

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Este tipo de apariciones descontracturadas demuestra la sintonía entre la monarca y la joven princesa, quienes lograron disfrutar de un espacio de ocio personal a pesar del constante foco de las cámaras.


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