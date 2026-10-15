Sanción histórica en el tenis: el serbio Stefan Milicevic no podrá volver a jugar hasta 2050

Resumen para apurados
- La ITIA suspendió por 24 años al tenista serbio Stefan Milicevic este 9 de octubre por amañar partidos y reclutar a otros jugadores para cometer fraude en el circuito.
- Entre 2022 y 2024 manipuló o intentó arreglar doce encuentros. Además, el jugador no respondió a las notificaciones oficiales ni colaboró con la investigación anticorrupción.
- Es la sanción de plazo fijo más larga en la historia del tenis; Milicevic no podrá competir ni asistir a torneos oficiales hasta 2050, marcando un duro precedente institucional.
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) aplicó la sanción con plazo definido más extensa de su historia. El serbio Stefan Milicevic fue inhabilitado por 24 años y deberá pagar una multa de U$S 70.000 por graves infracciones a las normas anticorrupción. La pena rige desde el 9 de octubre y se extenderá hasta el 8 de octubre de 2050, cuando el jugador, hoy de 29 años, tenga 53.
La investigación determinó que, entre 2022 y 2024, Milicevic manipuló seis partidos, cinco de ellos disputados por él, e intentó arreglar el resultado de otros seis. En ese período jugó apenas 11 encuentros profesionales, todos en el tercer escalón del circuito.
El agravante que endureció la pena fue su rol como reclutador: el tenista captó o intentó captar a otros jugadores profesionales para sumarlos a la red, lo que derivó en que otros deportistas también participaran del amaño. Según la ITIA, la extensión de la sanción refleja la gravedad de esa actividad.
Sin respuesta
Milicevic nunca colaboró con la investigación, pese a que el organismo intentó contactarlo en siete oportunidades por distintas vías. El 24 de septiembre recibió la notificación formal de los cargos y tampoco respondió, por lo que se le aplicó una sanción por defecto, sin audiencia.
Nacido en Belgrado el 26 de abril de 1997, el serbio alcanzó su mejor ranking ATP en agosto de 2014, cuando se ubicó en el puesto 1338, y en toda su carrera ganó apenas USD 4.858 en premios. Su recorrido más destacado fue en el tenis universitario de Estados Unidos: representó a la Universidad de Minnesota entre 2016 y 2020 y luego trabajó como asistente técnico en la Universidad DePaul.
Hasta este caso, la sanción con plazo definido más extensa había sido la del francés Quentin Folliot, con 20 años, aunque la ITIA también suspendió de por vida a varios jugadores. Mientras dure su inhabilitación, Milicevic no podrá competir, entrenar ni asistir a eventos organizados o autorizados por la ATP, la WTA, los Grand Slams o las federaciones nacionales.