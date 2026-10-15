Sanción histórica en el tenis: el serbio Stefan Milicevic no podrá volver a jugar hasta 2050

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) aplicó la sanción con plazo definido más extensa de su historia. El serbio Stefan Milicevic fue inhabilitado por 24 años y deberá pagar una multa de U$S 70.000 por graves infracciones a las normas anticorrupción. La pena rige desde el 9 de octubre y se extenderá hasta el 8 de octubre de 2050, cuando el jugador, hoy de 29 años, tenga 53.