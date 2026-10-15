Cómo se prepara la hija de Máxima para ser reina: estudios, formación militar y vida real

Su preparación también incluye el aprendizaje de idiomas. Durante su etapa escolar estudió latín y chino mandarín, además de desarrollar un dominio fluido del inglés y el español. Este último tiene un lugar especial en su vida cotidiana por la influencia de su madre, la reina Máxima, y por los viajes familiares a la Patagonia argentina, donde la familia real suele reencontrarse con sus raíces maternas.