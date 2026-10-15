Cómo se prepara la hija de Máxima para ser reina: estudios, formación militar y vida real
Heredera del trono neerlandés e hija de Máxima y Guillermo Alejandro, Catalina Amalia combina una sólida formación académica con entrenamiento militar y una agenda institucional cada vez más activa. Habla varios idiomas, tiene una marcada pasión por la moda y ya representa a la monarquía en importantes encuentros internacionales.
Resumen para apurados
- A sus 22 años, la princesa Amalia avanza en Países Bajos en su formación para reinar, combinando estudios de Derecho con adiestramiento militar y deberes institucionales.
- Tras graduarse en PPLE y sortear amenazas que la obligaron a residir en Madrid, la hija de los reyes sumó instrucción en Defensa mediante el programa Defensity College.
- Este proceso asegura el relevo generacional de la Corona neerlandesa y proyecta la continuidad de una dinastía caracterizada por la impronta de reinas al frente del Estado.
Catalina Amalia de Orange-Nassau está llamada a convertirse en la próxima reina de los Países Bajos. A sus 22 años, la hija mayor de Máxima y Guillermo Alejandro atraviesa una etapa clave de preparación para el futuro que le espera: mientras avanza en sus estudios universitarios, suma experiencia en el ámbito militar y gana protagonismo en la agenda oficial de la familia real.
Nacida el 7 de diciembre de 2003, Amalia representa a una nueva generación de herederas europeas, con una formación que combina conocimientos académicos, compromiso institucional y una creciente exposición pública. Su perfil también refleja intereses personales que van más allá del protocolo, como la moda, la fotografía, la escritura y la equitación.
La formación académica de Amalia de Países Bajos
La educación ocupa un lugar central en la preparación de la princesa de Orange. Después de completar sus estudios escolares, Amalia ingresó a la Universidad de Ámsterdam, donde se graduó en Política, Psicología, Derecho y Economía, una carrera interdisciplinaria conocida como PPLE.
Actualmente, cursa Derecho neerlandés, una formación que le permite profundizar en el funcionamiento de las instituciones y el marco jurídico de su país, conocimientos relevantes para quien algún día estará al frente de la Corona.
Su preparación también incluye el aprendizaje de idiomas. Durante su etapa escolar estudió latín y chino mandarín, además de desarrollar un dominio fluido del inglés y el español. Este último tiene un lugar especial en su vida cotidiana por la influencia de su madre, la reina Máxima, y por los viajes familiares a la Patagonia argentina, donde la familia real suele reencontrarse con sus raíces maternas.
El entrenamiento militar de la futura reina
Además de su carrera universitaria, Amalia incorporó una experiencia vinculada con las Fuerzas Armadas. En 2025 se sumó al programa Defensity College, una iniciativa que acerca a estudiantes universitarios y de nivel superior al ámbito de la Defensa de los Países Bajos.
El programa combina formación teórica, entrenamientos y tareas dentro del Estado Mayor de la Defensa. De acuerdo con la información difundida sobre su participación, la princesa dedica uno o dos días por semana a estas actividades.
La experiencia forma parte de su preparación para asumir responsabilidades institucionales en el futuro y le permite conocer desde dentro una de las áreas estratégicas del Estado neerlandés.
Una agenda internacional cada vez más intensa
En paralelo con sus estudios, Amalia fue incorporándose progresivamente a los compromisos oficiales de la monarquía. Uno de sus primeros grandes pasos llegó a comienzos de 2023, cuando acompañó a sus padres en una gira por el Caribe neerlandés.
Ese mismo año participó en distintos acontecimientos de la realeza europea. Acompañó a su abuela, la princesa Beatriz, a una recepción en el Palacio de Buckingham previa a la coronación de Carlos III y viajó a Jordania para asistir a la boda del príncipe heredero Hussein.
También realizó su primer viaje oficial al extranjero en solitario en 2023, cuando asistió a la celebración por los 18 años del príncipe Christian de Dinamarca. En 2024 sumó otro hito a su recorrido institucional al participar en su primer banquete de Estado, organizado en honor de los reyes de España.
Estas apariciones forman parte de un proceso gradual para familiarizarse con las exigencias de la representación real y con las relaciones entre las distintas casas reinantes europeas.
El desafío de la seguridad y su estadía en Madrid
La vida de Amalia también estuvo marcada por un episodio que alteró sus planes durante sus primeros años universitarios. En 2022, una serie de amenazas contra su seguridad obligó a modificar su rutina y abandonar el piso compartido en el que vivía mientras estudiaba en Ámsterdam.
Ante esa situación, se instaló de manera reservada en Madrid, donde permaneció durante más de un año y continuó sus estudios de forma remota.
La experiencia expuso las dificultades que puede afrontar una heredera que intenta desarrollar una vida universitaria relativamente independiente mientras está sometida a exigencias de seguridad especiales. Con el tiempo, Amalia pudo retomar su camino académico y continuar con sus compromisos vinculados con la Corona.
La Tiara de Rubíes Mellerio y su debut como heredera adulta
Uno de los momentos simbólicos en la vida pública de Amalia llegó en diciembre de 2021, cuando cumplió 18 años. Para esa ocasión protagonizó su primer retrato oficial con una de las joyas más emblemáticas de la familia real neerlandesa: la Tiara de Rubíes Mellerio.
La pieza, vinculada a varias generaciones de mujeres de la casa de Orange-Nassau, representó mucho más que un accesorio. Su elección marcó el ingreso de la princesa a una nueva etapa, en la que comenzó a asumir mayor visibilidad y a construir su propia imagen como futura reina.
Desde entonces, sus apariciones en galas y acontecimientos internacionales despertaron interés tanto por sus responsabilidades como por sus elecciones de vestuario.
La pasión por la moda que comparte con Máxima
Amalia heredó de su madre el interés por la moda. En sus apariciones públicas suele combinar diseñadores internacionales con prendas de firmas menos convencionales, en una búsqueda de estilo que acompaña su crecimiento como figura institucional.
Durante la apertura del Parlamento de 2025, por ejemplo, llamó la atención con un vestido-capa de Taller Marmo, una marca fundada por un diseñador argentino.
Sus elecciones de vestuario también tienen un componente histórico. En distintas ocasiones recurrió a joyas del patrimonio familiar, como la Tiara de Rubíes Mellerio, que refuerzan el vínculo entre su imagen actual y la tradición de la monarquía neerlandesa.
Cómo es Amalia fuera del protocolo
Detrás de la imagen formal que proyecta en los actos oficiales, la princesa cultiva intereses personales diversos. Le apasionan los caballos y la equitación, y también practica tenis. Además, disfruta de la fotografía y la escritura, dos actividades que le permiten explorar una faceta más creativa.
Años atrás trascendió que había escrito una obra infantil titulada El monasterio de Navidad, bajo el seudónimo Emilia van Nassau. La historia sumó un detalle poco conocido a su perfil público y alimentó el interés por sus inquietudes fuera de la vida institucional.
En el terreno sentimental, su vida privada se mantiene lejos de las confirmaciones oficiales. A lo largo de los años fue vinculada por la prensa con distintos jóvenes, pero esas versiones no se tradujeron en anuncios formales de la Casa Real.
Amalia, la próxima reina de los Países Bajos
Antes de que llegue el momento de asumir el trono, Amalia todavía tiene por delante años de formación y experiencia institucional. Su recorrido combina estudios universitarios, capacitación militar, participación en ceremonias oficiales y una presencia cada vez más habitual en encuentros de la realeza europea.
La historia de la monarquía neerlandesa también le ofrece referentes cercanos: antes de su padre, la Corona estuvo en manos de tres mujeres, las reinas Guillermina, Juliana y Beatriz. Esa tradición convierte su futura llegada al trono en una continuidad histórica dentro de la casa real.