“Cerebro primitivo” y pérdida de autonomía: la severa radiografía médica de "Pity" Álvarez en el juicio
Especialistas expusieron ante el tribunal el impacto del consumo severo de sustancias en el lóbulo frontal del músico y detallaron su incapacidad para desenvolverse sin asistencia. El debate gira entre el aval del Cuerpo Médico Forense y los reclamos de la defensa por su capacidad procesal.
Resumen para apurados
- Peritos revelaron en el TOC 29 que Cristian 'Pity' Álvarez padece un grave deterioro neurológico por adicciones, en el juicio por el homicidio cometido en 2018 en Lugano.
- Los médicos diagnosticaron necrosis frontal por consumo crónico, señalando que actuó bajo psicosis química cuando mató a Cristian Díaz, perdiendo toda autonomía y noción de riesgo.
- La defensa apeló para frenar el proceso alegando inimputabilidad, pero el juicio continuará con la declaración indagatoria del músico desde su centro de internación.
En la etapa decisiva del juicio por homicidio que enfrenta Cristian "Pity" Álvarez, la audiencia número 16 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 dejó al descubierto un severo cuadro de deterioro neurológico y psíquico en el imputado.
A través de declaraciones prestadas por videollamada, peritos forenses explicaron cómo el consumo crónico y masivo de sustancias redujo el funcionamiento cerebral del músico a un estado impulsivo denominado "cerebro primitivo".
El testimonio reavivó el choque entre las conclusiones del Cuerpo Médico Forense y los reclamos de la defensa sobre la capacidad procesal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.
El médico psiquiatra Carlos De Marco expuso ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro que el acusado sufre necrosis del lóbulo frontal debido al abuso prolongado de crack, cocaína y alcohol.
Esta lesión en la corteza cerebral destruye las áreas encargadas de regular la conducta social, la evaluación de riesgos y los frenos inhibitorios. Según el especialista, en episodios de consumo severo los impulsos prevalecen sobre el razonamiento lógico, anulando la baja tolerancia a la frustración y la facultad de medir las consecuencias de los propios actos.
Efectos del consumo y la tesis del "cerebro primitivo"
Al analizar el estado mental del músico al momento del hecho investigado, ocurrido la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, De Marco indicó que es altamente probable que su conciencia haya estado totalmente anulada. Durante esa jornada, Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz falleció tras recibir cuatro disparos de arma de fuego luego de una discusión en la vía pública. El perito sostuvo que bajo un cuadro de psicosis química "la realidad psíquica supera la realidad material", provocando que el sujeto perciba amenazas inexistentes y actúe convencido de estar defendiéndose.
En ese tipo de episodios de alteración profunda de la percepción, el psiquiatra aseveró ante el tribunal que "no hay error porque no hay conciencia". Asimismo, remarcó que el imputado carece en la actualidad de la facultad de dirigir sus actos de forma autónoma y requiere supervisión de terceros.
Pérdida de autonomía e indiferencia afectiva
La evaluación clínica fue complementada por el testimonio de la psicóloga Daiana Sinigoj, quien examinó al cantante en 2022 en la Defensoría General de la Nación. La profesional confirmó el diagnóstico de un "trastorno neurocognitivo mayor" caracterizado por una marcada indiferencia afectiva y un severo menoscabo de sus facultades cognitivas básicas.
Según el informe volcado en el expediente, Álvarez presentaba una pérdida considerable de autonomía cotidiana que le impedía bañarse sin asistencia o completar tareas complejas. Durante las entrevistas periciales, la especialista detectó frecuentes episodios de somnolencia y bloqueo mental, observando que cuando se le presentaban varias opciones simples, el músico se mostraba incapaz de seleccionar la más conveniente. Sinigoj sostuvo que este nivel de deterioro entorpece de forma directa el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Entre el aval forense y los reclamos de la defensa
La exposición médica acentuó la controversia sobre la validez de juzgar a un imputado internado bajo un régimen psiquiátrico forzoso en el centro Solar Colonial de Castelar. Los abogados defensores Germán Francone, Javier Baños y Sebastián Queijeiro señalaron que continuar el debate bajo estas condiciones genera una falta de congruencia procesal, y confirmaron la presentación de tres recursos de queja ante el Superior Tribunal de Justicia porteño. Por su parte, la querella representada por Verónica Román y los letrados Fernando Burlando y Fabián Améndola mantiene el impulso de la acusación impulsada por el fiscal Sandro Abraldes.
Pese a los cuestionamientos defensivos, el debate oral continúa respaldado por el dictamen del Cuerpo Médico Forense que determinó que el músico comprende los alcances del juicio. La audiencia se reanudará el próximo lunes 2 de noviembre a las 11:30 con la declaración indagatoria del propio Álvarez desde Castelar y la citación del sacerdote César Scicchitano Tagle.