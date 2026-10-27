“Cerebro primitivo” y pérdida de autonomía: la severa radiografía médica de "Pity" Álvarez en el juicio

Efectos del consumo y la tesis del "cerebro primitivo"

Al analizar el estado mental del músico al momento del hecho investigado, ocurrido la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, De Marco indicó que es altamente probable que su conciencia haya estado totalmente anulada. Durante esa jornada, Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz falleció tras recibir cuatro disparos de arma de fuego luego de una discusión en la vía pública. El perito sostuvo que bajo un cuadro de psicosis química "la realidad psíquica supera la realidad material", provocando que el sujeto perciba amenazas inexistentes y actúe convencido de estar defendiéndose.