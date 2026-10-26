Antes de su muerte, el streamer El Komanche confesó que tenía deudas e hizo un pedido desesperado de U$S 5.000

El clip que se volvió viral mostraba un momento del directo en el que se dirige a una persona particular identificada como Carlos Carbajal, a quien le solicitaba la suma de cinco mil dólares. “Hey, Carbajal, ¿me quieres prestar cinco mil dólares, bro, para pagar una deuda?”, solicitó Gómez ante los usuarios que seguían la señal. Luego afirmó que con esa cantidad habría podido resolver sus compromisos económicos. Luego confesó el descreimiento de la persona a la que se dirige. “Quiero pagar una deuda, este vato piensa que no”, afirmó ante su público. Allí habló de que se encontraba sin recursos debido a las denuncias que habrían salido a la luz.