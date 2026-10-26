Antes de su muerte, el streamer El Komanche confesó que tenía deudas e hizo un pedido desesperado de U$S 5.000
El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez atravesaba una severa crisis económica tras perder sus ingresos por denuncias de acoso sexual. Días antes de su fallecimiento en Monterrey, solicitó U$S 5.000 en un vivo para saldar sus deudas.
El streamer salvadoreño El Komanche realizó una emisión en TikTok en la que se mostró en una situación apremiante y solicitó un préstamo de cinco mil dólares públicamente, tiempo antes de que lo hallaran muerto en su residencia de Paseo de Las Cumbres en Monterrey, Nuevo León. El joven confesó que tenía deudas y había perdido ingresos tras denuncias de abuso sexual y acoso.
Carlos Mauricio Gómez, más conocido en redes como El Komanche, fue hallado sin vida este domingo. Días antes, el creador de contenido había realizado un vivo en la plataforma digital en la que reveló la situación apremiante en la que se encontraba.
El clip que se volvió viral mostraba un momento del directo en el que se dirige a una persona particular identificada como Carlos Carbajal, a quien le solicitaba la suma de cinco mil dólares. “Hey, Carbajal, ¿me quieres prestar cinco mil dólares, bro, para pagar una deuda?”, solicitó Gómez ante los usuarios que seguían la señal. Luego afirmó que con esa cantidad habría podido resolver sus compromisos económicos. Luego confesó el descreimiento de la persona a la que se dirige. “Quiero pagar una deuda, este vato piensa que no”, afirmó ante su público. Allí habló de que se encontraba sin recursos debido a las denuncias que habrían salido a la luz.
Una crisis económica agravada por las polémicas
“Me quitaron mi patrocinio, me quitaron los que yo tenía por la polémica”, señaló. En la misma transmisión, El Komanche insistió en que atravesaba una dificultad financiera. “Necesito... con cinco mil dólares salgo, salgo de todo, yo creo”, dijo mientras leía mensajes de los usuarios conectados. Una segunda voz le preguntó si la deuda habría sido con la tienda departamental. El famoso rechazo esa versión y respondió que la situación le resultó complicada. También comentó que tendría que buscar otras opciones ante la pérdida de sus contratos publicitarios. “Pues está culero, güey. Busca otros. No, pues sí, pues toca, toca ver”, señaló el influencer salvadoreño.
El fragmento circuló en TikTok, X y otras plataformas después de que comenzaron los reportes sobre su presunto fallecimiento. La grabación volvió a generar comentarios entre sus seguidores porque Gómez había publicado otro mensaje en X el 19 de octubre. Desde la cuenta @Komanch escribió: “Los días simplemente no mejoran”. De acuerdo con lo consignado por Infobae, la pérdida de marcas a la que El Komanche se refirió durante su vivo habría ocurrido después de una controversia que escaló en septiembre de 2026. La creadora de contenido Fernanda Val denunció que el streamer presuntamente la presionó con fines sexuales a cambio de favores laborales.
âKomancheâ: Porque hace poco le pidiÃ³ 5 mil dÃ³lares a su gente en TikTok porque tenÃa muchas deudas y las empresas se le habÃan ido por la funa masiva en redes, ayer se quitÃ³ la vida despuÃ©s de 3 aÃ±os de sufrir en silencio https://t.co/dTnzZSdtDu— Es tendencia en ð (@EsTendenciaEnX) October 26, 2026
Denuncias de acoso y su salida definitiva de Twitch
Val difundió capturas de pantalla de conversaciones privadas y sostuvo que Gómez habría utilizado engaños de carácter sexual para obtener encuentros a cambio de oportunidades laborales. La denuncia provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Gómez negó las acusaciones durante una transmisión. El streamer mostró sus propios registros de chats y sostuvo que las insinuaciones y los encuentros habrían sido mutuos y consensuados. El creador salvadoreño afirmó que no habría acosado ni abusado de Val. Después de la controversia, recibió mensajes de hostigamiento y críticas en distintas redes, mientras algunos usuarios retomaron discusiones previas sobre su comportamiento.
El Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Inició con transmisiones de videojuegos y contenido variado, y obtuvo mayor visibilidad en Centroamérica por sus colaboraciones con Fernanfloo. Su presencia aumentó con su participación en los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en El juego del calamar, en la que coincidió con creadores como AuronPlay, El Rubius e Ibai Llanos. En noviembre de 2025, Twitch suspendió siete días la cuenta de Gómez tras una polémica con el streamer Pereira. El conflicto surgió después de una broma relacionada con pruebas de cuerdas realizadas durante los Squid Craft Games 4.
El retiro de las redes y sus últimos días
En enero de 2026, Gómez anunció que se retiraría de Twitch. “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió en X. Después informó que continuaría con emisiones en YouTube, Kick y TikTok, plataformas en las que mantuvo contacto con su audiencia hasta sus últimos días. La noticia de su fallecimiento conmovió a la comunidad de streamers hispanohablantes, que continúa debatiendo en plataformas digitales el impacto de las acusaciones y los mensajes previos que dejó el creador de contenido antes de su partida.