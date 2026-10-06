"Pity" Álvarez: los peritos determinaron que está apto para enfrentar el juicio
El Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico está “apto para afrontar el proceso”. Los peritos de la defensa rechazaron las conclusiones y firmaron el informe en disconformidad total. El tribunal definirá este viernes si el debate puede reanudarse.
Resumen para apurados
- Forenses determinaron este martes en Buenos Aires que Cristian "Pity" Álvarez está apto para afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz.
- El informe oficial concluyó que sus facultades mentales están compensadas, aunque los peritos defensores rechazaron el fallo en un proceso antes suspendido por salud.
- El Tribunal Oral N°29 definirá este viernes si reanuda el debate judicial, evaluando la posibilidad de que el músico participe de forma remota mientras continúa internado.
El cuerpo médico forense determinó que Cristian “Pity” Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Díaz. La conclusión surge de un informe de casi 30 páginas que fue recibido este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.
Los especialistas oficiales consideraron que el músico está “apto para afrontar el proceso” y que las funciones psíquicas necesarias para comprender y participar del juicio se encuentran compensadas. Además, señalaron que no surgieron elementos objetivos suficientes para determinar una alteración de sus facultades que le impida ejercer sus derechos.
Para elaborar el informe, los peritos revisaron distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos antecedentes periciales, evaluaciones anteriores, documentación relacionada con su actual internación y registros audiovisuales recientes.
Entre ese material analizaron tres entrevistas que Álvarez brindó en diferentes momentos del proceso y que fueron incorporadas a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. De acuerdo con el informe, en esas imágenes se observan conductas, formas de comunicación y recursos cognitivos compatibles con un funcionamiento que, en principio, no resulta incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales.
Qué observaron los peritos durante la evaluación
La evaluación presencial había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y se realizó este lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense, ubicada en Lavalle 1429.
Participaron un psicólogo y un psiquiatra oficiales, además de los dos peritos de parte designados por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.
Durante la entrevista, los especialistas describieron a Álvarez como “vigil, tranquilo”, con una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado”. Según consta en el documento, respondió de manera pertinente a las preguntas y mantuvo una atención estable, aunque por momentos se mostró menos activo y reticente a brindar determinada información.
Los profesionales reconocieron que su participación durante el examen fue “por momentos, limitada y fluctuante”. Sin embargo, consideraron que esa circunstancia, por sí sola, no constituye un impedimento para que continúe el proceso.
También señalaron que durante la entrevista no presentó alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones.
Los peritos de la defensa rechazaron el informe
La conclusión de los peritos oficiales no fue compartida por los especialistas de la defensa. Herrera Milano y Gallego participaron de la evaluación, pero firmaron el informe en “disconformidad total” con las conclusiones alcanzadas.
La nueva pericia había sido ordenada luego de que el estado de salud del músico obligara a poner nuevamente en pausa el juicio. El objetivo era determinar si, ante los cambios registrados desde la evaluación anterior y mientras permanece internado, Álvarez podía continuar sometido al proceso penal sin que se vieran afectadas sus garantías constitucionales.
El informe contempla además una recomendación para el caso de que el juicio continúe mientras el músico permanece internado. Si el tribunal dispone que participe de manera remota, los profesionales sugirieron garantizar su contención y supervisión durante las audiencias, teniendo en cuenta las posibles fluctuaciones en su estado.
Cuándo se definirá si vuelve el juicio
Ahora será el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, el que deberá definir los próximos pasos.
Los magistrados convocaron a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11.30. En esa audiencia resolverán si están dadas las condiciones para reanudar el debate contra el músico por el homicidio de Cristian Díaz.