"Pity" Álvarez: los peritos determinaron que está apto para enfrentar el juicio

Entre ese material analizaron tres entrevistas que Álvarez brindó en diferentes momentos del proceso y que fueron incorporadas a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. De acuerdo con el informe, en esas imágenes se observan conductas, formas de comunicación y recursos cognitivos compatibles con un funcionamiento que, en principio, no resulta incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales.