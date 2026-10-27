Champagne, amigos y el trofeo en brazos: así fue el exclusivo festejo de Harry Kane en Londres
El delantero del Bayern de Múnich se coronó como el mejor jugador del planeta en Londres y celebró hasta el amanecer junto a su círculo íntimo y excompañeros en uno de los clubes más selectos de la capital británica.
25 años de espera precisan una conmemoración a medida. Finalmente los logros silenciosos de Harry Kane encontraron el armonioso sonido del éxito en los vítores del London Palladium de Londres y posteriormente en los festejos en el selecto club local, el Cirque Le Soir, donde el delantero del Bayern de Múnich olvidó las formalidades ahora investido de mejor jugador del planeta tras ganar el Premio del Balón de Oro este lunes.
Harry Kane se adjudicó el galardón individual más prestigioso del fútbol internacional tras una espera de dos décadas y media. El delantero del Bayern de Múnich y ganador del Balón de Oro 2026 continuó la reunión sin escalas en una fiesta privada en un reservado local en el bohemio barrio de Soho en Londres.
Un hito histórico para el fútbol inglés
Tras la ceremonia de premios de este lunes, el capitán de la selección inglesa, de 33 años, se dirigió al Cirque Le Soir con su esposa Kate, familiares y amigos cercanos para celebrar este logro histórico. La celebración en uno de los locales nocturnos más lujosos de la capital británica se prolongó hasta el amanecer.
La consagración de Harry Kane no solo significó un logro personal inolvidable, sino que devolvió a Inglaterra a lo más alto del fútbol global tras una espera de dos décadas y media, convirtiéndose en el primer británico en alzar el galardón desde Michael Owen en 2001. El atacante de 33 años se impuso en la votación final a figuras de la talla de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El clima festivo comenzó a sentirse en el propio London Palladium, donde al escuchar su nombre, el goleador admitió haber sentido una mezcla de alivio, emoción y nervios, para luego inmortalizar en sus redes sociales una frase que sintetiza su carrera: “Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido”.
Durante su discurso de aceptación, el capitán inglés dedicó emotivas palabras a su trayectoria y a todos aquellos que influyeron en su camino hacia la cima. Recordó con gratitud su formación en el Tottenham Hotspur —club al que ingresó a los 11 años—, envió sus mejores deseos de recuperación a su entrenador en el Bayern, Vincent Kompany, y destacó la exigencia diaria de sus compañeros de equipo en Alemania y en la selección inglesa.
El festejo exclusivo de Harry Kane
El capitán de los "Tres Leones" llegó al exclusivo club nocturno Cirque Le Soir con el codiciado trofeo en sus manos, acompañado por su esposa Kate Goodland, su hermano y representante Charlie Kane, y sus padres Patrick y Kim. Al cruzar la puerta de la discoteca ubicada en el bohemio barrio de Soho, el goleador fue recibido con un espectacular despliegue de bengalas y ocho botellas mágnum de champán Ace of Spades —valuadas en 2.300 libras cada una— iluminando la pista de baile.
La velada privada se prolongó hasta el amanecer y contó con la presencia de viejos conocidos de su trayectoria deportiva. Entre los invitados estuvo Tim Sherwood, el exentrenador del Tottenham que le dio a Kane su primera titularidad en los Spurs en 2014, a quien se vio maravillado posando en la barra junto al deslumbrante balón dorado. Además, acudieron excompañeros de vestuario como Eric Dier (actualmente en el Bayern), Ben Davies, Matt Doherty y el mediapunta James Maddison, quien compartió en sus redes sociales fotos posando junto al flamante ganador y el trofeo.
Pese a ser un deportista que habitualmente evita las bebidas alcohólicas de alta graduación, Kane se relajó por completo, lideró los brindis con vasos de chupito ante la multitud y disfrutó a pleno de la noche rodeado de sus afectos. Sin soltar el galardón en ningún momento, el propio atacante resumió sus sensaciones a primera hora del martes en diálogo con Sky Sports tras la extendida celebración: “¡Suena descabellado, pero suena genial! Todavía estoy asimilándolo todo, realmente parece un sueño”.