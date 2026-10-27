Champagne, amigos y el trofeo en brazos: así fue el exclusivo festejo de Harry Kane en Londres

La consagración de Harry Kane no solo significó un logro personal inolvidable, sino que devolvió a Inglaterra a lo más alto del fútbol global tras una espera de dos décadas y media, convirtiéndose en el primer británico en alzar el galardón desde Michael Owen en 2001. El atacante de 33 años se impuso en la votación final a figuras de la talla de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El clima festivo comenzó a sentirse en el propio London Palladium, donde al escuchar su nombre, el goleador admitió haber sentido una mezcla de alivio, emoción y nervios, para luego inmortalizar en sus redes sociales una frase que sintetiza su carrera: “Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido”.