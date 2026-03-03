Guerra en Medio Oriente: cuáles son los países más seguros ante un estallido global

La nación insular escaló al tercer puesto gracias a sus bajísimos índices de terrorismo y una reforma en las leyes de armas que figura entre las más estrictas del planeta. En Nueva Zelanda, la calma se traduce en confianza: la gente no suele cerrar sus casas con llave y los conductores se detienen siempre a ayudar a quien tiene un problema en la ruta. Es un ecosistema donde la naturaleza y el respeto por la cultura maorí crean un refugio de serenidad lejos de las tensiones continentales.