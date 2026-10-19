Conflicto en Medio Oriente: Arabia Saudita busca aliados

Ayer, máximo organismo de seguridad de Egipto anunció que acordó apoyar a su estrecho aliado Arabia Saudita ante la escalada de los combates entre el reino y los rebeldes hutíes respaldados por Teherán en Yemen, que se ha convertido en el último frente de la guerra con Irán. El anuncio egipcio sobre la asistencia militar llega un mes después de la visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman. Presidido por Abdelfatah al-Sisi, el Consejo Nacional de Defensa tomó la decisión de proporcionar “todas las formas posibles de apoyo” para que Arabia Saudita pueda defender su seguridad, según un comunicado presidencial.