Conflicto en Medio Oriente: Arabia Saudita busca aliados

Arabia Saudita ha estado pidiendo ayuda militar a sus aliados para enfrentar a los rebeldes hutíes de Yemen, que han atacado repetidamente aeropuertos e infraestructuras petrolíferas en el reino, con drones y misiles capaces de cambiar de trayectoria durante el vuelo, lo que representa un desafío para los interceptores.
Ayer, máximo organismo de seguridad de Egipto anunció que acordó apoyar a su estrecho aliado Arabia Saudita ante la escalada de los combates entre el reino y los rebeldes hutíes respaldados por Teherán en Yemen, que se ha convertido en el último frente de la guerra con Irán. El anuncio egipcio sobre la asistencia militar llega un mes después de la visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman. Presidido por Abdelfatah al-Sisi, el Consejo Nacional de Defensa tomó la decisión de proporcionar “todas las formas posibles de apoyo” para que Arabia Saudita pueda defender su seguridad, según un comunicado presidencial.
El sábado, al-Sisi pidió al Parlamento que le concediera la autorización para desplegar tropas y equipos militares en el extranjero. Al menos 19 personas murieron, miles de vuelos se han visto afectados y la escalada ya ha sacudido los mercados globales.
El ministro de Defensa de Arabia Saudita, Jalid bin Salmán, visitó este domingo Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se reunió con su presidente, Mohamed bin Zayed, y otros altos funcionarios, en medio de la escalada con los rebeldes hutíes y como mensaje de reconciliación hacia Abu Dabi.