Niñeras: cuánto se paga por hora y por mes en octubre de 2026

Resumen para apurados
- En octubre de 2026, la Comisión de Casas Particulares fijó en Argentina un aumento del 1,7% en los salarios de niñeras y cuidadores para actualizar los haberes del sector.
- El valor por hora subió a $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro, mientras que los sueldos mensuales treparon a $548.429,23 y $605.050 según la modalidad de trabajo.
- Los valores fijan pisos obligatorios para empleadores, sobre los cuales impactarán futuros adicionales por antigüedad del 1% anual y un plus del 31% en zonas desfavorables.
Las niñeras y las trabajadoras que realizan tareas de asistencia y cuidado de personas tienen nuevos salarios mínimos desde octubre de 2026. La actualización establece un incremento del 1,7% para esta categoría del régimen de casas particulares, de acuerdo con la escala difundida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
Los valores varían según la modalidad de contratación: con retiro, cuando la trabajadora se retira del domicilio al finalizar su jornada, o sin retiro, cuando reside en el lugar donde presta servicios. Además, el monto final depende de la cantidad de horas trabajadas, la antigüedad y la aplicación de posibles adicionales.
Cuánto cobra una niñera por hora en octubre de 2026
Con la actualización salarial, el valor mínimo por hora para las niñeras y las trabajadoras de asistencia y cuidado de personas es de $4.337,53 con retiro y de $4.801,52 sin retiro.
Estos importes funcionan como pisos salariales. Los empleadores pueden acordar una remuneración superior con las trabajadoras, pero no pagar por debajo de los mínimos establecidos para la actividad.
La diferencia entre ambas modalidades responde a las condiciones de prestación del servicio. En el caso de las trabajadoras sin retiro, la residencia en el domicilio del empleador determina una escala horaria más elevada.
Cuánto cobra una niñera por mes en octubre de 2026
Para quienes cumplen una jornada completa, los salarios mínimos mensuales establecidos para octubre son de $548.429,23 con retiro y de $605.050 sin retiro.
El monto que corresponde liquidar depende de la cantidad de horas semanales trabajadas para un mismo empleador. Cuando la prestación es inferior a las 24 horas semanales, se utiliza el valor por hora.
En cambio, para jornadas de entre 24 y menos de 48 horas semanales, el sueldo debe calcularse de manera proporcional a la remuneración mensual correspondiente a una jornada completa.
Cuánto cobran las niñeras en las zonas con adicional por zona desfavorable
Las trabajadoras comprendidas en las zonas alcanzadas por el adicional por zona desfavorable tienen derecho a un incremento del 31% sobre los salarios mínimos correspondientes.
Este suplemento alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.
Con la aplicación de ese adicional, los valores horarios aproximados para octubre quedan en $5.682,16 con retiro y alrededor de $6.290 sin retiro. El suplemento se calcula sobre el salario que corresponda según la modalidad de contratación y la jornada laboral.
Cómo se calcula el adicional por antigüedad de las niñeras
La escala salarial también contempla un adicional por antigüedad para las trabajadoras de casas particulares. Según la normativa mencionada, corresponde sumar un 1% del salario mensual por cada año de servicio con el mismo empleador.
Este concepto se agrega a la remuneración básica y debe incluirse en la liquidación salarial cuando corresponda. Por eso, el sueldo final puede superar los valores mínimos establecidos para octubre, según la antigüedad y los adicionales aplicables.
Qué tareas incluye la categoría de asistencia y cuidado de personas
La categoría comprende tareas de cuidado de niños, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad, de acuerdo con las funciones efectivamente desarrolladas.
Sin embargo, no incluye prestaciones médicas, tareas de enfermería ni tratamientos profesionales que requieran una formación sanitaria específica. En esos casos, la relación laboral podría estar alcanzada por otras normas o convenios, según las características del servicio.
Para determinar el salario correcto, es importante considerar las tareas realizadas, la modalidad de contratación, la cantidad de horas semanales y los adicionales que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.