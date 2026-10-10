SociedadActualidad

Niñeras: cuánto se paga por hora y por mes en octubre de 2026

La actualización salarial de octubre estableció nuevos mínimos para niñeras y cuidadoras de adultos mayores. Conocé cuánto cobran por hora y por mes, según trabajen con retiro o sin retiro, y qué adicionales corresponden.

Cuánto cobran las niñeras por hora en octubre de 2026 tras el aumento salarial
Cuánto cobran las niñeras por hora en octubre de 2026 tras el aumento salarial Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En octubre de 2026, la Comisión de Casas Particulares fijó en Argentina un aumento del 1,7% en los salarios de niñeras y cuidadores para actualizar los haberes del sector.
  • El valor por hora subió a $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro, mientras que los sueldos mensuales treparon a $548.429,23 y $605.050 según la modalidad de trabajo.
  • Los valores fijan pisos obligatorios para empleadores, sobre los cuales impactarán futuros adicionales por antigüedad del 1% anual y un plus del 31% en zonas desfavorables.
Resumen generado con IA

Las niñeras y las trabajadoras que realizan tareas de asistencia y cuidado de personas tienen nuevos salarios mínimos desde octubre de 2026. La actualización establece un incremento del 1,7% para esta categoría del régimen de casas particulares, de acuerdo con la escala difundida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en octubre 2026 tras el nuevo aumento

Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en octubre 2026 tras el nuevo aumento

Los valores varían según la modalidad de contratación: con retiro, cuando la trabajadora se retira del domicilio al finalizar su jornada, o sin retiro, cuando reside en el lugar donde presta servicios. Además, el monto final depende de la cantidad de horas trabajadas, la antigüedad y la aplicación de posibles adicionales.

Cuánto cobra una niñera por hora en octubre de 2026

Con la actualización salarial, el valor mínimo por hora para las niñeras y las trabajadoras de asistencia y cuidado de personas es de $4.337,53 con retiro y de $4.801,52 sin retiro.

Estos importes funcionan como pisos salariales. Los empleadores pueden acordar una remuneración superior con las trabajadoras, pero no pagar por debajo de los mínimos establecidos para la actividad.

La diferencia entre ambas modalidades responde a las condiciones de prestación del servicio. En el caso de las trabajadoras sin retiro, la residencia en el domicilio del empleador determina una escala horaria más elevada.

Cuánto cobra una niñera por mes en octubre de 2026

Para quienes cumplen una jornada completa, los salarios mínimos mensuales establecidos para octubre son de $548.429,23 con retiro y de $605.050 sin retiro.

El monto que corresponde liquidar depende de la cantidad de horas semanales trabajadas para un mismo empleador. Cuando la prestación es inferior a las 24 horas semanales, se utiliza el valor por hora.

En cambio, para jornadas de entre 24 y menos de 48 horas semanales, el sueldo debe calcularse de manera proporcional a la remuneración mensual correspondiente a una jornada completa.

Cuánto cobran las niñeras en las zonas con adicional por zona desfavorable

Las trabajadoras comprendidas en las zonas alcanzadas por el adicional por zona desfavorable tienen derecho a un incremento del 31% sobre los salarios mínimos correspondientes.

Este suplemento alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Con la aplicación de ese adicional, los valores horarios aproximados para octubre quedan en $5.682,16 con retiro y alrededor de $6.290 sin retiro. El suplemento se calcula sobre el salario que corresponda según la modalidad de contratación y la jornada laboral.

Cómo se calcula el adicional por antigüedad de las niñeras

La escala salarial también contempla un adicional por antigüedad para las trabajadoras de casas particulares. Según la normativa mencionada, corresponde sumar un 1% del salario mensual por cada año de servicio con el mismo empleador.

Este concepto se agrega a la remuneración básica y debe incluirse en la liquidación salarial cuando corresponda. Por eso, el sueldo final puede superar los valores mínimos establecidos para octubre, según la antigüedad y los adicionales aplicables.

Qué tareas incluye la categoría de asistencia y cuidado de personas

La categoría comprende tareas de cuidado de niños, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad, de acuerdo con las funciones efectivamente desarrolladas.

Sin embargo, no incluye prestaciones médicas, tareas de enfermería ni tratamientos profesionales que requieran una formación sanitaria específica. En esos casos, la relación laboral podría estar alcanzada por otras normas o convenios, según las características del servicio.

Para determinar el salario correcto, es importante considerar las tareas realizadas, la modalidad de contratación, la cantidad de horas semanales y los adicionales que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”
1

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico
2

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico

Estudiantes de San Pablo protestaron por imágenes creadas sin consentimiento
3

Estudiantes de San Pablo protestaron por imágenes creadas sin consentimiento

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027
4

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo
5

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
2

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El milagro secreto de Christa Pike
4

El milagro secreto de Christa Pike

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras
5

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras

Más Noticias
Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Comentarios