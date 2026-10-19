Seguro de desempleo: quiénes pueden solicitarlo, cuánto se cobra y cómo hacer el trámite
La cantidad de trabajadores que comenzaron a recibir la prestación aumentó 29,4% entre enero y septiembre de 2026. En ese período, 145.004 personas ingresaron al sistema. Quiénes pueden acceder, cuánto dura el beneficio y cómo hacer el trámite en Anses.
Resumen para apurados
- En Argentina, 145.004 trabajadores despedidos cobraron el seguro de desempleo entre enero y septiembre de 2026, un alza del 29,4% interanual por la pérdida de puestos laborales.
- La suba afectó a la industria, el comercio y la construcción. El haber promedio fue de $325.368 en septiembre, perdiendo contra la inflación que alcanzó el 33,4% interanual.
- La prestación de Anses ofrece cobertura médica y aportes jubilatorios hasta por un año, amortiguando la caída de ingresos en un contexto de deterioro del empleo formal.
Los pedidos del seguro de desempleo registraron un fuerte aumento en Argentina durante 2026. Entre enero y septiembre, 145.004 trabajadores despedidos comenzaron a cobrar la prestación, un 29,4% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 112.056 nuevas altas.
Los datos oficiales muestran que la asistencia alcanzó principalmente a trabajadores de la industria, el comercio y la construcción. En septiembre, un total de 127.613 personas cobraron el beneficio, cuyo haber promedio fue de $325.368.
Sin embargo, el monto quedó por debajo de la inflación interanual: mientras la prestación promedio aumentó 18,7% respecto de septiembre de 2025, los precios registraron una suba del 33,4% en el mismo período.
Cuánto se cobra por el seguro de desempleo
En septiembre de 2026, el haber promedio de la prestación por desempleo fue de $325.368 mensuales. El monto que recibe cada trabajador depende de las remuneraciones que percibía antes de quedar sin empleo y de los límites establecidos para el beneficio.
El esquema contempla un pago decreciente a lo largo del período de cobertura. Según las condiciones informadas para la prestación, el cálculo equivale al 100% durante los primeros cuatro meses, al 80% entre el quinto y el octavo y al 70% entre el noveno y el duodécimo.
El monto está sujeto a un piso y un tope vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Por eso, el promedio mensual informado no significa que todos los beneficiarios cobren la misma cantidad.
La prestación puede extenderse durante un máximo de 12 meses y, para las personas mayores de 45 años, puede contemplar seis meses adicionales, de acuerdo con las condiciones aplicables.
Qué sectores registraron más altas en el seguro de desempleo
La industria encabezó la lista de sectores con mayor cantidad de nuevas altas durante los primeros nueve meses de 2026. En total, 35.922 trabajadores comenzaron a cobrar el beneficio.
Detrás se ubicaron el comercio, con 32.928 incorporaciones, y la construcción, con 21.663.
En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de beneficiarios en septiembre, con 54.936 personas. Le siguieron Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.029.
Los registros acumulados también reflejan un incremento de las prestaciones en los últimos años. Entre 2024 y septiembre de 2026 se contabilizaron 473.186 altas: 174.335 durante 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 en los primeros nueve meses de 2026.
Quiénes pueden solicitar el seguro de desempleo
La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Empleo N.º 24.013 que hayan perdido su trabajo por causas contempladas en la normativa, como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato o determinadas causas ajenas a su voluntad.
Para acceder, uno de los requisitos generales es acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la desvinculación laboral.
En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se aplican condiciones específicas: deben acreditar menos de 12 meses de trabajo dentro de ese período y más de 90 días trabajados durante el último año.
La aprobación de la prestación depende de que se cumplan los requisitos correspondientes y de la documentación presentada ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Qué beneficios se mantienen mientras se cobra
Además del ingreso mensual, quienes reciben el seguro de desempleo conservan determinados derechos durante el período de cobertura.
Entre ellos se encuentran la cobertura de obra social, las asignaciones familiares cuando corresponden y el cómputo del período para la antigüedad jubilatoria, según las condiciones previstas para la prestación.
Estos beneficios buscan ofrecer una protección temporal mientras la persona busca reincorporarse al mercado laboral.
Cómo hacer el trámite del seguro de desempleo en Anses
La solicitud puede iniciarse de manera virtual o presencial. Para gestionarla, el trabajador debe reunir el DNI y la documentación que acredite la situación de desempleo, en original y copia cuando corresponda.
Por internet:
Ingresar a Atención Virtual de Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar el trámite correspondiente a la prestación por desempleo.
Completar la solicitud y presentar la documentación requerida.
De forma presencial:
Solicitar un turno en Anses.
Presentarse en la oficina asignada con el DNI y los comprobantes que acrediten la desvinculación laboral.
Una vez aprobada la solicitud, el organismo dispone el mecanismo de pago mediante una cuenta bancaria habilitada para la prestación. Si el beneficiario ya tiene una cuenta utilizada para cobrar otras prestaciones de Anses, puede corresponder que se emplee esa misma cuenta.
Ante un despido, es importante consultar los requisitos vigentes y los plazos para presentar la solicitud, ya que la situación laboral y la documentación de cada persona pueden modificar las condiciones del trámite.