Encuesta: ¿Harry Kane merece el Balón de Oro tras sus 73 goles?

Resumen para apurados
- Harry Kane llega hoy como máximo favorito a ganar el Balón de Oro en Londres, respaldado por una temporada récord de 73 goles con Bayern Munich y su selección.
- El delantero anotó 61 tantos con el club bávaro, conquistó la Bundesliga, la Copa y la Supercopa alemanas, y obtuvo el tercer puesto mundialista con Inglaterra.
- Las casas de apuestas lo ubican por encima de Mbappé y Yamal, marcando la oportunidad histórica del atacante de 33 años de consagrarse como el mejor del planeta.
Harry Kane llega a la gala del Balón de Oro como el gran favorito. El delantero inglés de Bayern Munich encabeza los pronósticos de las casas de apuestas, por delante de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi. El premio se entregará hoy, desde las 17, en Londres, la ciudad donde nació.
Sus números explican el favoritismo. En la temporada evaluada marcó 73 goles y dio ocho asistencias en 65 partidos. Con Bayern anotó 61 goles en 51 encuentros, 36 de ellos en la Bundesliga, lo que le valió su segunda Bota de Oro europea.
A los goles les sumó títulos. El equipo alemán ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa. En el Mundial, además, Kane marcó seis goles y llevó a Inglaterra a su mejor actuación desde 1966: cayó en la semifinal ante la Argentina y terminó tercero.
Lo que le falta
Al delantero de 33 años le falta un gran título internacional. Bayern quedó eliminado ante PSG en las semifinales de la Champions League, e Inglaterra no pudo llegar a la final del Mundial. Aun así, las cuotas lo ubican muy por encima del resto.
Una apuesta por Kane paga 1,35 veces lo apostado, según las cuotas que publicó el diario español El Debate. Mbappé paga 4 y Yamal, 7,50, mientras que Messi aparece mucho más atrás.
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