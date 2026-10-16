Murió un hombre tras caer de una montaña rusa en un parque de diversiones de Estados Unidos

Según los primeros testimonios, un pasajero habría salido despedido de uno de los vagones mientras el juego estaba en funcionamiento. Las autoridades confirmaron el fallecimiento, pero todavía no precisaron la identidad de la víctima, su edad ni las circunstancias exactas del episodio. Tras lo ocurrido, el parque suspendió sus actividades durante el resto de la jornada.