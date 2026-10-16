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Murió un hombre tras caer de una montaña rusa en un parque de diversiones de Estados Unidos

El episodio ocurrió en la atracción Goliath, que alcanza los 113 kilómetros por hora. La policía investiga las circunstancias del hecho, mientras resurgen los cuestionamientos sobre la seguridad de otros juegos de la compañía.

Tragedia en Six Flags: murió un hombre tras caer de una montaña rusa y hay varios heridos
Tragedia en Six Flags: murió un hombre tras caer de una montaña rusa y hay varios heridos El País
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre murió este lunes tras salir despedido de la montaña rusa Goliath en Six Flags Over Georgia, EE. UU., en un trágico episodio que dejó también varios heridos.
  • El juego alcanza los 113 km/h. El siniestro se suma a recientes denuncias e investigaciones contra la empresa por graves fallas de seguridad en otras de sus atracciones.
  • La policía investiga fallas mecánicas en el juego, mientras la firma enfrenta mayor presión judicial y cuestionamientos sobre los estándares de seguridad de sus parques.
Resumen generado con IA

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas tras un grave incidente ocurrido en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, ubicado en el condado de Cobb, cerca de Atlanta, Estados Unidos. El hecho se produjo este lunes, poco antes de las 16, en la montaña rusa Goliath, una de las atracciones más populares del complejo.

Según los primeros testimonios, un pasajero habría salido despedido de uno de los vagones mientras el juego estaba en funcionamiento. Las autoridades confirmaron el fallecimiento, pero todavía no precisaron la identidad de la víctima, su edad ni las circunstancias exactas del episodio. Tras lo ocurrido, el parque suspendió sus actividades durante el resto de la jornada.

Cómo fue el accidente en la montaña rusa Goliath

El incidente ocurrió en Goliath, una montaña rusa de gran altura y velocidad que funciona en Six Flags Over Georgia. De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, algunos visitantes presenciaron la caída de una persona mientras esperaban para subir a otras atracciones.

Brittany Landry, una de las testigos citadas por FOX 5 Atlanta, aseguró haber visto cómo un pasajero salía despedido del juego y caía hacia una zona boscosa cercana.

Otro visitante relató a la cadena WXIA que la víctima habría golpeado varias veces la estructura de la montaña rusa durante la caída. Sin embargo, las autoridades no confirmaron esta descripción ni brindaron detalles oficiales sobre la secuencia del accidente.

La policía informó que, además de la persona fallecida, hubo varios heridos. Hasta el momento, no se difundieron cifras precisas sobre la cantidad de afectados ni sobre la gravedad de sus lesiones.

Qué dijo Six Flags tras la muerte del visitante

Después del episodio, la empresa responsable del parque expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que estaba brindando asistencia a las personas afectadas. “Estamos profundamente consternados por el incidente ocurrido hoy con uno de nuestros visitantes”, señaló un portavoz de Six Flags en un comunicado.

La compañía no difundió información adicional sobre las circunstancias de la muerte. Mientras tanto, el parque permaneció cerrado durante el resto de la jornada, a la espera de que avanzaran las actuaciones correspondientes.

Cómo es Goliath, la montaña rusa donde ocurrió el accidente

Goliath fue inaugurada en 2006 y se caracteriza por su recorrido de gran altura y velocidad. La atracción alcanza aproximadamente los 61 metros de altura y puede llegar a los 113 kilómetros por hora.

Su trazado incluye una primera caída de 52 metros, una segunda de 53 metros y una espiral de 540 grados. Los pasajeros viajan sujetos mediante barras individuales de seguridad.

Por el momento, no se informó qué pudo haber provocado la caída del visitante ni si se detectaron fallas en el funcionamiento del juego. Las circunstancias del accidente deberán ser establecidas por las autoridades a cargo de la investigación.

Los antecedentes de otra montaña rusa de Six Flags bajo investigación

El accidente en Georgia se produjo después de que Six Flags quedara bajo escrutinio por denuncias vinculadas con la seguridad de otra de sus atracciones: X2, ubicada en el parque Magic Mountain, en California.

El 29 de septiembre, la compañía anunció el cierre definitivo de esa montaña rusa, que había permanecido fuera de servicio desde julio. La decisión se conoció después de que dos mujeres fueran hospitalizadas con hemorragias cerebrales tras utilizar la atracción.

Una de ellas, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, permanecía hospitalizada en estado vegetativo, según la información publicada en ese momento.

Una investigación de CNN también documentó más de una docena de reportes de lesiones graves y hospitalizaciones relacionadas con X2 durante las últimas dos décadas, además de dos muertes presuntamente vinculadas con la atracción.

En septiembre, se presentaron tres nuevas demandas contra Six Flags y el fabricante de la montaña rusa. Los abogados de los demandantes sostuvieron que más de 100 personas habían denunciado distintos grados de daño cerebral después de utilizarla.

A su vez, la empresa había llegado en agosto a un acuerdo extrajudicial con la familia de Christopher Hawley, un joven de 22 años que murió en 2022 tras sufrir una hemorragia cerebral después de subir a X2. Los términos del acuerdo no fueron divulgados.

Mientras las autoridades investigan la muerte ocurrida en Six Flags Over Georgia, todavía no se estableció si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un problema con los sistemas de seguridad u otra circunstancia.

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