Mirá el 1x1 de San Martín contra Quilmes: los puntajes de la derrota que lo aleja del Reducido

San Martín sufrió una dura derrota en el estadio Centenario y quedó al borde de despedirse de la pelea por el ascenso. Aunque comenzó ganando con un gol de Nicolás Castro, Quilmes revirtió el resultado con dos penales convertidos por Aarón Spetale, en medio de un polémico arbitraje de Adrián Franklin. El equipo de Alejandro Orfila volvió a mostrar dificultades para generar juego, sufrió especialmente en defensa y tuvo en Darío Sand a su futbolista más destacado.