Mirá el 1x1 de San Martín contra Quilmes: los puntajes de la derrota que lo aleja del Reducido

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán cayó 2-1 ante Quilmes en el Centenario tras dos penales de Spetale, en un duelo clave por el ascenso marcado por polémicas arbitrales.
- Castro adelantó al Santo, pero el flojo nivel defensivo, desaciertos tácticos y fallos arbitrales permitieron la remontada de Quilmes frente al equipo de Orfila.
- Esta dolorosa derrota deja al conjunto tucumano prácticamente fuera del Reducido y compromete su objetivo principal de pelear por el ascenso a Primera División.
San Martín sufrió una dura derrota en el estadio Centenario y quedó al borde de despedirse de la pelea por el ascenso. Aunque comenzó ganando con un gol de Nicolás Castro, Quilmes revirtió el resultado con dos penales convertidos por Aarón Spetale, en medio de un polémico arbitraje de Adrián Franklin. El equipo de Alejandro Orfila volvió a mostrar dificultades para generar juego, sufrió especialmente en defensa y tuvo en Darío Sand a su futbolista más destacado.
Darío Sand (5)
Evitó algunas situaciones de gol y, de no ser por sus intervenciones, la derrota podría haber sido más abultada. No tuvo responsabilidad en ninguno de los dos penales.
Víctor Salazar (4)
No logró ofrecer seguridad por su sector y tampoco gravitó en ataque. Fue reemplazado en el segundo tiempo por Juárez, que ni siquiera juega habitualmente como lateral.
Guillermo Rodríguez (4)
Tuvo inconvenientes para contener a Spetale en la marca y no ofreció demasiada seguridad en el fondo.
Ezequiel Parnisari (5)
Mostró mayor firmeza que el resto de la defensa. Salvó un gol sobre la línea en el primer minuto del partido y ganó varios duelos aéreos.
Nahuel Gallardo (3)
Tuvo un regreso muy complicado. Vega lo superó constantemente por su sector y lo obligó a cometer varias infracciones innecesarias. Nunca consiguió afirmarse en la marca.
Agustín Graneros (2)
No hizo pie durante el primer tiempo y su reemplazo en el descanso resultó previsible. La sociedad que conformó con Briñone en el doble “5” no funcionó.
Santiago Briñone (2)
Muy flojo en la contención y prácticamente ausente en la construcción del juego. Su intervención más destacada fue un tiro libre en el complemento que terminó con un cabezazo de Diellos contenido por el arquero local.
Nicolás Castro -foto- (4)
Convirtió el gol y protagonizó algunas intervenciones positivas, aunque también cometió la infracción que derivó en el primer penal de Quilmes.
Matías “Caco” García (3)
Aportó poco y nada. Tuvo escasa participación en el juego y apenas mostró algunos destellos con sus pases al comienzo del segundo tiempo, cuando pasó a jugar más retrasado.
Álvaro Veliez (2)
Intentó desequilibrar con su velocidad, pero sin demasiados resultados. Se mostró impreciso al decidir y ejecutar las jugadas, y perdió demasiadas pelotas.
Luca Arfaras (3)
Se notó su falta de ritmo futbolístico. Aportó poco en ataque, aunque tuvo una participación importante en el gol de Castro, al disputar la pelota por arriba y asistir de espaldas a su compañero.
Diego Diellos (4)
Ingresó en el entretiempo para formar un doble “9” junto a Arfaras y tuvo una actuación aceptable. Contó con una buena oportunidad de cabeza durante el mejor momento de San Martín, pero el arquero local evitó el gol.
Gonzalo Rodríguez (-)
Quedó involucrado en la acción del discutido penal del 2-1.
Aníbal Paz (-)
No consiguió generar peligro por la izquierda.
Jorge Juárez (-)
Ingresó como lateral derecho y se fue expulsado por un codazo infantil. No es la primera expulsión evitable.
Gabriel Carabajal (-)
No participó del juego.