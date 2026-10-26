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Alerta por tormentas en Tucumán: qué zonas estarán afectadas y a partir de cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Tormentas, granizo y lluvias intensas: las provincias afectadas por las alertas del SMN
Tormentas, granizo y lluvias intensas: las provincias afectadas por las alertas del SMN ámbito
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Tucumán desde la noche del miércoles 28, debido a un frente de lluvias intensas y viento.
  • El fenómeno afectará a la Capital y a gran parte de los departamentos provinciales, con caída de granizo y acumulaciones de agua estimadas entre 20 y 40 milímetros.
  • Las autoridades instan a extremar precauciones para mitigar riesgos de anegamientos y daños materiales, recomendando no salir y asegurar objetos sueltos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para gran parte de Tucumán, con fenómenos previstos desde la noche del miércoles 28. El organismo advirtió que podrían registrarse lluvias intensas, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento, por lo que recomendó extremar las precauciones.

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Qué zonas de Tucumán están bajo alerta

El aviso del SMN comprende los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena.

También alcanza a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Las recomendaciones 

Ante las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda seguir las siguientes medidas de prevención:

- Evitar salir si no es estrictamente necesario.

- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

- Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

- Retirar o asegurar los objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

- Si se está al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Las autoridades aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las pautas de seguridad mientras persistan las condiciones de inestabilidad.

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