Alerta por tormentas en Tucumán: qué zonas estarán afectadas y a partir de cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para gran parte de Tucumán, con fenómenos previstos desde la noche del miércoles 28. El organismo advirtió que podrían registrarse lluvias intensas, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento, por lo que recomendó extremar las precauciones.