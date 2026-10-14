Empezó el juicio por la muerte de Karla Robles

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo. Según la teoría fiscal, la pareja mantuvo una relación de aproximadamente cinco años. A partir de 2022, Zerda habría ejercido maniobras sistemáticas de violencia física y psicológica mediante agresiones verbales e intimidaciones que persuadieron e instigaron intencionalmente a la joven a quitarse la vida. La madrugada del 24 de octubre, alrededor de las 3.20, Karla inició una transmisión en vivo de TikTok. Allí la joven se despidió de sus seres queridos, les dijo que estaba cansada y que no iba a poder salir de esta situación. Acto seguido habría dicho la frase: “esto lo hago para proteger a mi familia”. Luego se ahorcó con una soga. Al enterarse de lo sucedido, Zerda habría amenazado de muerte al hermano de Robles mediante un audio de WhatsApp.