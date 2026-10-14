Empezó el juicio por la muerte de Karla Robles

Ayer comenzó el juicio contra Diego Zerda (33 años), acusado de instigar el suicidio de su ex pareja, Karla Robles (27), y amenazar al hermano de la víctima. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de seis años de prisión.
El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo. Según la teoría fiscal, la pareja mantuvo una relación de aproximadamente cinco años. A partir de 2022, Zerda habría ejercido maniobras sistemáticas de violencia física y psicológica mediante agresiones verbales e intimidaciones que persuadieron e instigaron intencionalmente a la joven a quitarse la vida. La madrugada del 24 de octubre, alrededor de las 3.20, Karla inició una transmisión en vivo de TikTok. Allí la joven se despidió de sus seres queridos, les dijo que estaba cansada y que no iba a poder salir de esta situación. Acto seguido habría dicho la frase: “esto lo hago para proteger a mi familia”. Luego se ahorcó con una soga. Al enterarse de lo sucedido, Zerda habría amenazado de muerte al hermano de Robles mediante un audio de WhatsApp.
“Hubo una conducta de instigación al suicidio desarrollada en un contexto prolongado de violencia física y psicológica; por ello, nos parece muy importante que estos hechos sean juzgados con perspectiva de género porque no pueden comprenderse como episodios aislados o conflictos propios de una relación de pareja sino que tienen que examinarse de una manera integral atendiendo a la relación de poder, de amenazas, de sometimiento y de violencia que sufrió Karla en manos del imputado”, sostuvo Gallo en sus alegatos de apertura tras pedir una condena de seis años de prisión.
La postura fue respaldada por los querellantes Augusto Avellaneda y Benjamín Visuara. La defensora oficial, Marta Toledo, rechazó los planteos y adelantó que solicitará la absolución de Zerda.
En las próximas audiencias declararán policías y peritos del ECIF, quienes expondrán ante la jueza Fanny Siriani los resultados de los análisis de celulares y registros fílmicos.