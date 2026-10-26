Condenaron a Diego Zerda a cuatro años y medio de prisión por instigar al suicidio de Karla Robles

Durante su alegato de cierre la semana pasada, el fiscal Gallo había sido contundente respecto al calvario que vivió la joven que tenía 27 años. "No podemos invisibilizar el sometimiento y la vulnerabilidad que tenía Karla cuando se quitó la vida, que tiene obviamente una vinculación directa con el contexto de violencia de género. Karla se quita la vida sumida en una absoluta vulnerabilidad que era conocida y aprovechada por Diego Zerda, quien la manipulaba y dominaba", expresó.