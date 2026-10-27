Tiempos de cambio tecnológico y deterioro institucional*

En momentos en que se activan las alertas por el riesgo del mal uso de la IA, y hasta de su aprovechamiento por potencias rivales o por grupos terroristas, pocos prestan atención cuando reclamamos por el aprovechamiento indebido y sin retribución de los contenidos que generamos. Pero hacer oídos sordos a esta advertencia puede potenciar otros riesgos. Impulsores o CEO de empresas de IA advierten sobre riesgos de descontrol de sus creaciones, pero no los escuchamos reconocer que el mal uso de estas debilita al periodismo, potencia desinformación, favorece la polarización y erosiona la confianza ciudadana. Y cuando avanzan gobiernos autoritarios, esos riesgos se vuelven todavía más graves y difíciles de contener.