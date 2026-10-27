El periodista cordobés Carlos Jornet asumió la presidencia de la organización interamericana

El director de La Voz del Interior, Carlos Jornet, asumió la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Es el primer presidente argentino de la organización que representa a más de 1.300 medios del continente en 27 años.
Sucede al norteamericano Pierre Manigault, presidente del grupo Evening Post, de Charleston, Carolina del Sur.
En su discurso de aceptación del cargo, pronunciado durante la 82ª Asamblea General de la SIP en Bogotá, Jornet advirtió sobre el deterioro de las instituciones democráticas, la violencia contra periodistas, la impunidad y las crecientes presiones económicas y tecnológicas que amenazan la supervivencia de los medios independientes.
El nuevo presidente destacó que la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para la innovación, pero también representa un desafío decisivo para la sostenibilidad de la industria periodística cuando las plataformas utilizan contenidos protegidos sin autorización ni compensación. En ese sentido, reclamó un marco equitativo que permita conciliar el desarrollo tecnológico con la preservación de un ecosistema informativo plural y sostenible.
Cuatro ejes
Jornet sintetizó las prioridades de su gestión en cuatro ejes: reivindicar el valor del periodismo profesional, redoblar los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad; reforzar la capacitación de las empresas periodísticas y rebalancear el ecosistema informativo mediante el diálogo con las grandes plataformas tecnológicas.