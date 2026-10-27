El periodista cordobés Carlos Jornet asumió la presidencia de la organización interamericana

El nuevo presidente destacó que la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para la innovación, pero también representa un desafío decisivo para la sostenibilidad de la industria periodística cuando las plataformas utilizan contenidos protegidos sin autorización ni compensación. En ese sentido, reclamó un marco equitativo que permita conciliar el desarrollo tecnológico con la preservación de un ecosistema informativo plural y sostenible.