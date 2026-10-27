Las conclusiones de la Asamblea de la SIP

La violencia contra el periodismo independiente, que en los últimos seis meses cobró la vida de nueve periodistas del continente, ha estado acompañada de un discurso hostil desde el poder que incluye casos de acoso judicial, descalificaciones oficiales y bloqueo de medios. Así lo consideró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en sus Conclusiones, presentadas por Daniel Dessein durante la última jornada de su 82ª Asamblea General realizada en esta ciudad.
El vicepresidente regional de la SIP y presidente de LA GACETA repasó los casos de asesinato: tres periodistas en México, dos en Colombia, dos en Guatemala, uno en Perú y uno en Haití. En este último país desde el 12 de septiembre continúa desaparecido el periodista Wesly Renaud Jean.
“Junto a la violencia física contra los periodistas, desde el poder ha surgido un discurso hostil contra el periodismo. En Argentina persisten las descalificaciones oficiales y el Gobierno presentó un proyecto, con penas de prisión y con una riesgosa ambigüedad en sus términos, para sancionar la «desinformación masiva» y la «manipulación de la opinión pública»”, señala el informe. Ese proyecto, a partir de las oportunas advertencias de Adepa, ha entrado en un proceso de revisión por parte del Gobierno.
El documento de la SIP resalta la exclusión de medios de coberturas oficiales y las presiones sobre fuentes confidenciales en los Estados Unidos. Los más de 7.000 ataques digitales documentados en Brasil. La intensificación de las detenciones en Cuba, entre ellos la de Henry Constantín, representante cubano de la SIP. El exilio de más de 300 periodistas y trabajadores de medios en Nicaragua. 40 en El Salvador. La persistencia de la censura en Venezuela.
En este video de tres minutos pueden conocerse detalles de los casos de periodistasasesinados: https://www.youtube.com/watch?v=vIX0jhOcpLE