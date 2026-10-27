SociedadLA GACETA | EN BOGOTÁ

Las conclusiones de la Asamblea de la SIP

El asesinato de periodistas y el acoso oficial marcaron al último semestre.

CONCLUSIONES. Daniel Dessein lee el informe, que detalla la violencia y el clima hostil que sufre la prensa.
CONCLUSIONES. Daniel Dessein lee el informe, que detalla la violencia y el clima hostil que sufre la prensa.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

La violencia contra el periodismo independiente, que en los últimos seis meses cobró la vida de nueve periodistas del continente, ha estado acompañada de un discurso hostil desde el poder que incluye casos de acoso judicial, descalificaciones oficiales y bloqueo de medios. Así lo consideró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en sus Conclusiones, presentadas por Daniel Dessein durante la última jornada de su 82ª Asamblea General realizada en esta ciudad.

El vicepresidente regional de la SIP y presidente de LA GACETA repasó los casos de asesinato: tres periodistas en México, dos en Colombia, dos en Guatemala, uno en Perú y uno en Haití. En este último país desde el 12 de septiembre continúa desaparecido el periodista Wesly Renaud Jean.

The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026

The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026

“Junto a la violencia física contra los periodistas, desde el poder ha surgido un discurso hostil contra el periodismo. En Argentina persisten las descalificaciones oficiales y el Gobierno presentó un proyecto, con penas de prisión y con una riesgosa ambigüedad en sus términos, para sancionar la «desinformación masiva» y la «manipulación de la opinión pública»”, señala el informe. Ese proyecto, a partir de las oportunas advertencias de Adepa, ha entrado en un proceso de revisión por parte del Gobierno.

El alcalde de Bogotá suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II de la SIP

El alcalde de Bogotá suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II de la SIP

El documento de la SIP resalta la exclusión de medios de coberturas oficiales y las presiones sobre fuentes confidenciales en los Estados Unidos. Los más de 7.000 ataques digitales documentados en Brasil. La intensificación de las detenciones en Cuba, entre ellos la de Henry Constantín, representante cubano de la SIP. El exilio de más de 300 periodistas y trabajadores de medios en Nicaragua. 40 en El Salvador. La persistencia de la censura en Venezuela.

En este video de tres minutos pueden conocerse detalles de los casos de periodistasasesinados: https://www.youtube.com/watch?v=vIX0jhOcpLE

Temas ColombiaMéxicoSociedad Interamericana de PrensaDaniel Dessein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La impunidad precede a los crímenes contra periodistas

La impunidad precede a los crímenes contra periodistas

La SIP inauguró su 82ª Asamblea General con un llamado a defender la libertad de prensa

La SIP inauguró su 82ª Asamblea General con un llamado a defender la libertad de prensa

Lo más popular
Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas
1

Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino
2

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino

3

El aire contaminado que nos enferma

4

Cartas de lectores: ¿hemos cambiado nuestras prioridades?

5

Cartas de lectores: las palabras no bastan para recuperar las Malvinas

Ranking notas premium
El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido
1

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891
2

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena
3

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
4

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Comentarios