Las conclusiones de la Asamblea de la SIP

“Junto a la violencia física contra los periodistas, desde el poder ha surgido un discurso hostil contra el periodismo. En Argentina persisten las descalificaciones oficiales y el Gobierno presentó un proyecto, con penas de prisión y con una riesgosa ambigüedad en sus términos, para sancionar la «desinformación masiva» y la «manipulación de la opinión pública»”, señala el informe. Ese proyecto, a partir de las oportunas advertencias de Adepa, ha entrado en un proceso de revisión por parte del Gobierno.