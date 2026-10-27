Emilio García-Ruiz, el paracaidista del periodismo

No fue menor el vértigo que experimentó en el terreno profesional cuando le tocó conducir, junto al legendario Marty Baron, la redacción de The Washington Post. Eran los años en que Jeff Bezos había comprado el diario con la ambición de llevarlo a competir al más alto nivel y en que Donald Trump, tras ganar su primera elección presidencial, lo convirtió en uno de sus principales enemigos. Lo conocí por entonces en Washington, donde pude recorrer una redacción en plena expansión, con ingenieros que se mezclaban con cronistas y una obsesión por la velocidad de descarga de los contenidos, las métricas y los datos. Pero esa transformación tecnológica no relegaba la tradición de producir historias propias y, casi como una consecuencia natural, seguir cosechando premios Pulitzer.