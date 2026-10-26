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The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026

“Nuestro principal desafío son los ataques implacables y a menudo inconstitucionales de la administración Trump¨ afirmó el director editorial del diario norteamericano.

DISTINCIÓN. Marc Lacey (izquierda) recibe el reconocimiento de manos de Roberto Rock.
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Por Redacción Sociedad 26 Octubre 2026

The New York Times recibió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2026, durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Bogotá. Marc Lacey, director editorial, recibió el reconocimiento en representación del diario estadounidense.

La distinción reconoce el compromiso de The New York Times con el periodismo independiente y la defensa de las garantías constitucionales que amparan el ejercicio de la profesión. Ante las crecientes presiones políticas y judiciales que enfrentan los medios en Estados Unidos, el diario ha mantenido una posición firme en defensa de la Primera Enmienda y del derecho de los periodistas a investigar y difundir información de interés público sin restricciones indebidas.

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Durante la presentación del premio, Roberto Rock, director de La Silla Rota (México) y ex presidente de la SIP, destacó que la fortaleza del medio reside en una cultura que sitúa la búsqueda de la verdad, el rigor periodístico y la rendición de cuentas en el centro de su misión.

“Una prensa libre no existe para complacer a quienes están en el poder ni para confirmar ideas preconcebidas; existe para hacer preguntas, verificar hechos, denunciar irregularidades y proporcionar a la sociedad la información que necesita para comprender y tomar decisiones”, afirmó Rock.

En el último tiempo, el diario ha enfrentado demandas interpuestas por el presidente de Estados Unidos y ha recurrido a los tribunales para cuestionar restricciones gubernamentales al acceso de la prensa al Pentágono.

Marc Lacey destacó el trabajo de sus colegas: “Estoy aquí representando a miles de periodistas de The New York Times que trabajan heroicamente todos los días, en condiciones particularmente difíciles, en Estados Unidos y en todo el mundo”.

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“Nuestro principal desafío son los ataques implacables y a menudo inconstitucionales de la administración Trump contra la prensa libre, diseñados para castigar a las organizaciones de noticias y a los periodistas que producen una cobertura que no le gusta al presidente”, sostuvo.

Independencia

Asimismo, Lacey destacó la independencia del diario frente a las presiones. “En un momento en que personas y organizaciones a nuestro alrededor están tomando partido o cediendo a las presiones, mantenemos una firme independencia”, afirmó.

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El Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa, otorgado desde 1954, distingue a quienes han hecho de la libertad de informar una convicción, una responsabilidad pública y un acto de valentía.

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