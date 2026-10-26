The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026

La distinción reconoce el compromiso de The New York Times con el periodismo independiente y la defensa de las garantías constitucionales que amparan el ejercicio de la profesión. Ante las crecientes presiones políticas y judiciales que enfrentan los medios en Estados Unidos, el diario ha mantenido una posición firme en defensa de la Primera Enmienda y del derecho de los periodistas a investigar y difundir información de interés público sin restricciones indebidas.