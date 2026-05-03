Neocaudillismos, erosión democrática, fake news y plataformas

Boris Muñoz: -Es una pregunta con muchas capas. Justamente hoy circuló una noticia sobre la posibilidad de la remoción de la ciudadanía a quienes no han nacido en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos hay un clima preocupante: un crecimiento del nacionalismo identitario y populista; una agenda marcada por el movimiento nativista de MAGA. Por otro lado, Trump ha limitado la libertad de expresión, ya sea a través de demandas directas y por miles de millones –a medios como The New York Times o CBS, e incluso Fox News, que fue su gran aliada-, lo que opera como un condicionamiento, y de otros modos. Detrás de esto hay movimientos corporativos que inciden en las líneas editoriales –como el caso de Paramount con CBS-. El horizonte que todos miramos es el de las elecciones de medio término, en el que Trump podría perder buena parte de su poder. Si perdiera el control de la Cámara Baja, podría enfrentar un juicio político. Y si perdiera el control del Senado, ese impeachment podría sancionarse. Si Trump ganara en las próximas elecciones, probablemente se complicará mucho vivir en este país. Siempre digo que vivir una autocracia dos veces es demasiado.