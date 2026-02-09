Tu experiencia puede cambiar decisiones, Elevate abre su convocatoria a mentores
La convocatoria está dirigida a fundadores, socios, directores, gerentes y líderes con responsabilidad de gestión que quieran ser mentores de estudiantes del secundario. Hay tiempo para postularse hasta el 18 de febrero.
Dejar huella no siempre implica crear algo nuevo. A veces tiene que ver con compartir lo aprendido. Con esa idea, Elevate abrió su convocatoria 2026 para sumar mentores: profesionales con recorrido, compromiso real y ganas de acompañar a estudiantes del secundario en sus primeros proyectos e ideas.
La propuesta está pensada para fundadores, socios, directores, gerentes y líderes que tengan responsabilidad concreta de gestión y quieran poner su experiencia al servicio de las nuevas generaciones.
Desde la organización lo resumen en una frase clara: un encuentro por mes puede cambiar mucho más de lo que parece.
Fundadores, socios, directores y gerentes
El perfil buscado es el de personas que hayan transitado un camino profesional sólido y puedan hablar desde la práctica. Elevate apunta a referentes que conozcan de primera mano cómo se toman decisiones, cómo se gestionan equipos y cómo se enfrentan desafíos reales en el mundo laboral.
La mentoría no se centra en contenidos teóricos, sino en compartir experiencias, aprendizajes y herramientas que ayuden a los estudiantes a ampliar su mirada sobre el futuro profesional y sus propios proyectos.
Quienes se sumen al programa participarán de un proceso de inducción previo para conocer la dinámica de trabajo y el enfoque de la propuesta.
Un acompañamiento con impacto real en el secundario
Los destinatarios de esta mentoría son estudiantes del nivel secundario que se encuentran en una etapa clave: empiezan a pensar qué quieren hacer, qué les interesa y cómo transformar ideas en proyectos.
El contacto mensual con un referente del mundo profesional puede aportar claridad, motivación y nuevas perspectivas. Muchas veces, escuchar una experiencia real resulta más significativo que cualquier orientación tradicional.
Requisitos para postularse como Mentor Elevate
Para formar parte del programa, Elevate solicita:
- Contar con recorrido profesional comprobable.
- Tener responsabilidad real de gestión, liderazgo o dirección.
- Experiencia en áreas de especialidad como liderazgo, innovación, gestión de proyectos o impacto social.
- Compromiso para participar de un encuentro mensual con estudiantes.
- Disposición para asistir a la inducción previa al inicio del programa.
Las postulaciones están abiertas hasta el 18 de febrero. Luego se realizará una selección entre quienes cumplan con los requisitos y se convocará a los elegidos a la instancia de inducción.
Cómo anotarse
Quienes cumplan con el perfil y quieran postularse deben completar el formulario disponible en el Instagram de Elevate, en la cuenta @elevatetucuman
La invitación es concreta: transformar la experiencia profesional en una guía que ayude a otros a animarse, decidir y proyectar su futuro con más herramientas y confianza.