Tu experiencia puede cambiar decisiones, Elevate abre su convocatoria a mentores

La convocatoria está dirigida a fundadores, socios, directores, gerentes y líderes con responsabilidad de gestión que quieran ser mentores de estudiantes del secundario. Hay tiempo para postularse hasta el 18 de febrero.

ENCUENTRO. Mentores de Elevate compartieron una jornada con estudiantes de la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí durante la edición 2025 del programa. ENCUENTRO. Mentores de Elevate compartieron una jornada con estudiantes de la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí durante la edición 2025 del programa. / GENTILEZA DE MAJO IPARRAGUIRRE
Dejar huella no siempre implica crear algo nuevo. A veces tiene que ver con compartir lo aprendido. Con esa idea, Elevate abrió su convocatoria 2026 para sumar mentores: profesionales con recorrido, compromiso real y ganas de acompañar a estudiantes del secundario en sus primeros proyectos e ideas.

La propuesta está pensada para fundadores, socios, directores, gerentes y líderes que tengan responsabilidad concreta de gestión y quieran poner su experiencia al servicio de las nuevas generaciones. 

Desde la organización lo resumen en una frase clara: un encuentro por mes puede cambiar mucho más de lo que parece.

Fundadores, socios, directores y gerentes

El perfil buscado es el de personas que hayan transitado un camino profesional sólido y puedan hablar desde la práctica. Elevate apunta a referentes que conozcan de primera mano cómo se toman decisiones, cómo se gestionan equipos y cómo se enfrentan desafíos reales en el mundo laboral.

La mentoría no se centra en contenidos teóricos, sino en compartir experiencias, aprendizajes y herramientas que ayuden a los estudiantes a ampliar su mirada sobre el futuro profesional y sus propios proyectos.

Quienes se sumen al programa participarán de un proceso de inducción previo para conocer la dinámica de trabajo y el enfoque de la propuesta.

Un acompañamiento con impacto real en el secundario

Los destinatarios de esta mentoría son estudiantes del nivel secundario que se encuentran en una etapa clave: empiezan a pensar qué quieren hacer, qué les interesa y cómo transformar ideas en proyectos.

El contacto mensual con un referente del mundo profesional puede aportar claridad, motivación y nuevas perspectivas. Muchas veces, escuchar una experiencia real resulta más significativo que cualquier orientación tradicional.

Requisitos para postularse como Mentor Elevate

Para formar parte del programa, Elevate solicita:

- Contar con recorrido profesional comprobable.

- Tener responsabilidad real de gestión, liderazgo o dirección.

- Experiencia en áreas de especialidad como liderazgo, innovación, gestión de proyectos o impacto social.

- Compromiso para participar de un encuentro mensual con estudiantes.

- Disposición para asistir a la inducción previa al inicio del programa. 

Las postulaciones están abiertas hasta el 18 de febrero. Luego se realizará una selección entre quienes cumplan con los requisitos y se convocará a los elegidos a la instancia de inducción.

Cómo anotarse

Quienes cumplan con el perfil y quieran postularse deben completar el formulario disponible en el Instagram de Elevate, en la cuenta @elevatetucuman

La invitación es concreta: transformar la experiencia profesional en una guía que ayude a otros a animarse, decidir y proyectar su futuro con más herramientas y confianza.

