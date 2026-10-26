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Falta un día para Elevate Tucumán

Comienza la cuenta regresiva.

Falta un día para Elevate Tucumán
Por Redacción Economía 26 Octubre 2026

Falta un día para que Tucumán sea escenario de una nueva edición de Elevate, el encuentro que busca despertar el espíritu emprendedor entre los jóvenes y acercarlos al mundo empresarial. La cita será mañana de 9 a 12, en el teatro Mercedes Sosa y ya hay más de 1.500 estudiantes inscriptos.

Impulsada por una fundación integrada por empresarios tucumanos, la iniciativa conecta a alumnos del último año del secundario con mentores que los acompañan en el desarrollo de proyectos, desde la idea inicial hasta la producción y la venta.

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En esta edición, 26 empresarios trabajaron con 450 estudiantes de 15 cursos de cinco localidades. El encuentro permitirá compartir experiencias y mostrar las propuestas creadas durante el año.

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