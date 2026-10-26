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Cómo hacer yogur griego casero: la receta fácil con pocos ingredientes y rica en proteínas

Con solo leche y yogur como ingredientes, se puede preparar en casa una versión saludable y cremosa de la manera más sencilla.

El yogur griego se puede preparar en casa en simples pasos
El yogur griego se puede preparar en casa en simples pasos Bon Viveur
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas compartieron una receta para elaborar yogur griego casero hoy en el hogar, con solo dos ingredientes, para evitar aditivos y sumar proteínas.
  • El método consiste en calentar leche entera, mezclarla con yogur a 45 °C, fermentar hasta 12 horas y colar el suero sobrante para lograr una textura espesa.
  • Esta técnica fomenta un consumo saludable y económico, permitiendo adaptar la consistencia a gusto y reutilizar el suero en futuras preparaciones culinarias.
Resumen generado con IA

Preparar yogur griego casero es una alternativa sencilla para disfrutar de un alimento cremoso, natural y con un buen aporte de proteínas. Con solo leche entera y yogur natural, es posible obtener una preparación espesa sin necesidad de recurrir a productos comerciales con aditivos.

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El secreto está en respetar las temperaturas durante la fermentación y colar la mezcla para retirar parte del suero. Además, la receta permite regular la consistencia según el gusto y combinar el resultado con frutas, miel o frutos secos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer yogur griego casero

Para preparar esta receta en casa se necesitan pocos ingredientes y utensilios básicos. La clave es utilizar un yogur natural que funcione como cultivo para iniciar la fermentación de la leche.

Los ingredientes son:

- 1 litro de leche entera.

- 2 cucharadas de yogur natural.

También se necesitará un recipiente con tapa para la fermentación y una tela de algodón limpia o un colador fino para el proceso de filtrado.

Cómo hacer yogur griego casero paso a paso

El procedimiento consiste en calentar la leche, incorporar el yogur natural, dejar fermentar la mezcla y, finalmente, colarla para conseguir la textura característica de esta preparación.

1. Calentar la leche

Colocar un litro de leche entera en una olla y calentarla hasta alcanzar aproximadamente los 85 °C, sin dejar que hierva. Después, retirarla del fuego y esperar a que la temperatura descienda hasta los 45 °C.

2. Incorporar el yogur natural

Cuando la leche llegue a la temperatura indicada, agregar dos cucharadas de yogur natural y mezclar suavemente hasta integrar ambos ingredientes. Este paso permite incorporar las bacterias que llevarán adelante la fermentación.

3. Dejar fermentar la preparación

Verter la mezcla en un recipiente limpio, taparlo y mantenerlo en un ambiente cálido durante unas 8 a 12 horas. En ese período, la leche fermentará y comenzará a adquirir una consistencia más espesa.

4. Colar para obtener la textura griega

Una vez que el yogur haya espesado, colocarlo en una tela de algodón limpia o en un colador fino para separar el suero. Este proceso es fundamental para lograr una preparación más densa y cremosa, similar a la del yogur griego comercial.

5. Regular la consistencia

El tiempo de colado dependerá de la textura que se quiera conseguir. Si se busca un yogur más firme y espeso, será necesario dejarlo escurrir durante más tiempo. Para una consistencia más suave, se puede reducir el tiempo de filtrado.

Cómo aprovechar el suero del yogur griego casero

Durante el colado, el yogur libera un líquido conocido como suero. En lugar de descartarlo, se puede aprovechar en otras preparaciones, como batidos o masas para hacer pan.

Una vez listo, el yogur griego casero también se puede combinar con frutas frescas, miel o frutos secos para sumar sabor y variedad. De esta manera, se obtiene una preparación versátil que puede incorporarse al desayuno, la merienda o distintas recetas.

El resultado es un yogur casero cremoso y natural, elaborado con dos ingredientes y un procedimiento que permite adaptar la textura según las preferencias de cada persona.

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