SociedadEducación

Cursos gratuitos de videojuegos, escritura y oficios: cómo anotarse antes de que cierre la inscripción

La inscripción cierra el 30 de octubre y las capacitaciones se realizan de manera virtual y autogestionada. Se pueden cursar hasta tres propuestas al mismo tiempo.

CURSOS GRATUITOS. La propuesta reúne capacitaciones virtuales en tecnología, creatividad y oficios.
CURSOS GRATUITOS. La propuesta reúne capacitaciones virtuales en tecnología, creatividad y oficios. / CAPTURA DE PANTALLA
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Educ.ar abrió en Argentina la inscripción hasta el 30 de octubre a más de 20 cursos virtuales gratuitos sobre tecnología y oficios para fomentar la formación digital y laboral.
  • Los trayectos son autogestionados, admiten hasta tres opciones por usuario y abarcan desde inteligencia artificial y videojuegos hasta carpintería, con constancia oficial.
  • Las capacitaciones buscan achicar la brecha digital y ampliar la salida laboral técnica en todo el país, con cursadas que podrán completarse hasta el 30 de noviembre.
Resumen generado con IA

Quedan pocos días para elegir entre crear de videojuegos, escritura, historietas o incluso aprender un oficio. El portal educativo de la Secretaría de Educación de la Nación: Educ.ar mantiene abierta una nueva edición de sus cursos gratuitos y virtuales, con más de 20 propuestas que pueden hacerse desde cualquier punto del país y tienen como fecha límite de inscripción el 30 de octubre.

Python, Excel y liderazgo: nueve cursos gratuitos y virtuales que empiezan en octubre

Python, Excel y liderazgo: nueve cursos gratuitos y virtuales que empiezan en octubre

La oferta tiene opciones vinculadas con las nuevas tecnologías y otras más prácticas. Hay cursos para aprender a escribir prompts, trabajar con inteligencia artificial generativa, reconocer deepfakes o desarrollar proyectos de machine learning, pero también capacitaciones en carpintería, plomería, peluquería, panadería y albañilería.

Cómo inscribirse a los cursos 

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 30 de octubre y la cursada podrá realizarse hasta el 30 de noviembre. Cada persona puede anotarse en un máximo de tres cursos al mismo tiempo y, una vez realizada la inscripción, dispone de 30 días para completar cada propuesta.

La participación es gratuita y, al finalizar y aprobar el recorrido, se entrega una constancia. Educ.ar aclara que estas capacitaciones no otorgan puntaje docente.

INSCRIPCIÓN. Los interesados pueden anotarse hasta el 30 de octubre. INSCRIPCIÓN. Los interesados pueden anotarse hasta el 30 de octubre. / CAPTURA DE PANTALLA

Para anotarse hay que ingresar a la plataforma de cursos de Educ.ar y contar con un usuario. Desde allí se puede revisar la oferta disponible, elegir hasta tres capacitaciones e iniciar la inscripción de manera online.

Desde IA hasta videojuegos

Una parte importante de la propuesta está atravesada por la inteligencia artificial. Dentro de la línea HumanIA, por ejemplo, aparecen cursos para aprender conceptos de machine learning y robótica, mejorar la escritura de prompts y utilizar IA generativa.

También se abordan algunos de sus problemas: hay capacitaciones sobre privacidad y sesgos, evaluación en tiempos de inteligencia artificial y desinformación generada a través de deepfakes.

Otra de las líneas incluye propuestas que cruzan tecnología con creatividad, como crear videojuegos para leer y escribir, inteligencia artificial para crear, medios digitales aplicados a la lectura y distintas herramientas para producir historias.

Para quienes buscan contenidos más vinculados con la comunicación, también hay cursos de introducción a la escritura, creación de historietas y presentaciones efectivas.

También se puede aprender un oficio

No toda la oferta pasa por una computadora, en esta segunda edición, Educ.ar incorporó además una serie de capacitaciones orientadas a oficios.

Las opciones incluyen plomería, peluquería, cestería, carpintería, cuchillería, herrería de diseño, albañilería, terminaciones y panadería básica.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Ministerio de Educación de la NaciónArgentinaInteligencia ArtificialJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Lo más popular
Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida
1

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo
2

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina
3

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
4

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones
5

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
1

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
3

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
4

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
5

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Más Noticias
Brasil, más tentador para el verano: qué gastos pueden bajar para los tucumanos

Brasil, más tentador para el verano: qué gastos pueden bajar para los tucumanos

Cómo limpiar el aire acondicionado en casa y evitar gastar una fortuna

Cómo limpiar el aire acondicionado en casa y evitar gastar una fortuna

Cómo hacer yogur griego casero: la receta fácil con pocos ingredientes y rica en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero: la receta fácil con pocos ingredientes y rica en proteínas

Dejó la computadora en el auto para hacer las compras y se la robaron: el supermercado deberá pagarle $4,5 millones

Dejó la computadora en el auto para hacer las compras y se la robaron: el supermercado deberá pagarle $4,5 millones

Hallaron sin vida a El Komanche, el reconocido streamer salvadoreño de 30 años

Hallaron sin vida a El Komanche, el reconocido streamer salvadoreño de 30 años

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

¿Vuelve la lluvia a Tucumán? El pronóstico para la última semana de octubre

¿Vuelve la lluvia a Tucumán? El pronóstico para la última semana de octubre

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Comentarios