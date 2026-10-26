Cursos gratuitos de videojuegos, escritura y oficios: cómo anotarse antes de que cierre la inscripción

Resumen para apurados
- Educ.ar abrió en Argentina la inscripción hasta el 30 de octubre a más de 20 cursos virtuales gratuitos sobre tecnología y oficios para fomentar la formación digital y laboral.
- Los trayectos son autogestionados, admiten hasta tres opciones por usuario y abarcan desde inteligencia artificial y videojuegos hasta carpintería, con constancia oficial.
- Las capacitaciones buscan achicar la brecha digital y ampliar la salida laboral técnica en todo el país, con cursadas que podrán completarse hasta el 30 de noviembre.
Quedan pocos días para elegir entre crear de videojuegos, escritura, historietas o incluso aprender un oficio. El portal educativo de la Secretaría de Educación de la Nación: Educ.ar mantiene abierta una nueva edición de sus cursos gratuitos y virtuales, con más de 20 propuestas que pueden hacerse desde cualquier punto del país y tienen como fecha límite de inscripción el 30 de octubre.
La oferta tiene opciones vinculadas con las nuevas tecnologías y otras más prácticas. Hay cursos para aprender a escribir prompts, trabajar con inteligencia artificial generativa, reconocer deepfakes o desarrollar proyectos de machine learning, pero también capacitaciones en carpintería, plomería, peluquería, panadería y albañilería.
Cómo inscribirse a los cursos
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 30 de octubre y la cursada podrá realizarse hasta el 30 de noviembre. Cada persona puede anotarse en un máximo de tres cursos al mismo tiempo y, una vez realizada la inscripción, dispone de 30 días para completar cada propuesta.
La participación es gratuita y, al finalizar y aprobar el recorrido, se entrega una constancia. Educ.ar aclara que estas capacitaciones no otorgan puntaje docente.
Para anotarse hay que ingresar a la plataforma de cursos de Educ.ar y contar con un usuario. Desde allí se puede revisar la oferta disponible, elegir hasta tres capacitaciones e iniciar la inscripción de manera online.
Desde IA hasta videojuegos
Una parte importante de la propuesta está atravesada por la inteligencia artificial. Dentro de la línea HumanIA, por ejemplo, aparecen cursos para aprender conceptos de machine learning y robótica, mejorar la escritura de prompts y utilizar IA generativa.
También se abordan algunos de sus problemas: hay capacitaciones sobre privacidad y sesgos, evaluación en tiempos de inteligencia artificial y desinformación generada a través de deepfakes.
Otra de las líneas incluye propuestas que cruzan tecnología con creatividad, como crear videojuegos para leer y escribir, inteligencia artificial para crear, medios digitales aplicados a la lectura y distintas herramientas para producir historias.
Para quienes buscan contenidos más vinculados con la comunicación, también hay cursos de introducción a la escritura, creación de historietas y presentaciones efectivas.
También se puede aprender un oficio
No toda la oferta pasa por una computadora, en esta segunda edición, Educ.ar incorporó además una serie de capacitaciones orientadas a oficios.
Las opciones incluyen plomería, peluquería, cestería, carpintería, cuchillería, herrería de diseño, albañilería, terminaciones y panadería básica.