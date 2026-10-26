Cursos gratuitos de videojuegos, escritura y oficios: cómo anotarse antes de que cierre la inscripción

Quedan pocos días para elegir entre crear de videojuegos, escritura, historietas o incluso aprender un oficio. El portal educativo de la Secretaría de Educación de la Nación: Educ.ar mantiene abierta una nueva edición de sus cursos gratuitos y virtuales, con más de 20 propuestas que pueden hacerse desde cualquier punto del país y tienen como fecha límite de inscripción el 30 de octubre.