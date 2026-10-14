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Python, Excel y liderazgo: nueve cursos gratuitos y virtuales que empiezan en octubre

Las capacitaciones de ITEC comienzan el 19 y 20 de octubre. Hay propuestas sobre tecnología, análisis de datos, educación y gestión, con clases virtuales en vivo.

CAPACITACIÓN ONLINE. Las propuestas son gratuitas, se dictan en vivo y abarcan áreas como tecnología, educación y gestión. / ITEC
CAPACITACIÓN ONLINE. Las propuestas son gratuitas, se dictan en vivo y abarcan áreas como tecnología, educación y gestión. / ITEC
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ITEC lanzará el 19 y 20 de octubre nueve cursos virtuales y gratuitos sobre Python, Excel y liderazgo para capacitar a la comunidad en habilidades de alta demanda.
  • Cada trayecto formativo consta de cinco clases en vivo por la tarde y noche, e incluye material descargable, videos y una evaluación final a través de la plataforma web.
  • La iniciativa busca democratizar el acceso a herramientas digitales y de gestión, mejorando la empleabilidad y actualización profesional ante las exigencias del mercado laboral.
Resumen generado con IA

Aprender a programar, mejorar el manejo de Excel o sumar herramientas para gestionar equipos son algunas de las posibilidades que ofrece ITEC, Educación en Tiempo Real, con nueve cursos gratuitos que comenzarán el 19 y 20 de octubre. Las capacitaciones serán virtuales y en vivo, con encuentros durante la tarde y la noche.

La oferta incluye propuestas vinculadas con la tecnología y el análisis de datos, además de formación en educación, primeros auxilios psicológicos y organización del trabajo. Cada curso contempla cinco sesiones e incluye clases online en vivo, videos, manuales descargables y un examen.

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Tecnología, educación y bienestar

Entre las opciones se encuentra Programación en Python – Nivel Básico, que se dictará del 19 al 28 de octubre, de 18 a 19.30. En ese mismo horario se desarrollarán Excel para Análisis de Datos y Administración Logística y Control de Inventarios.

Quienes busquen profundizar sus conocimientos en hojas de cálculo podrán elegir Microsoft Excel – Nivel Avanzado, previsto de 20 a 21:30, del 19 al 28 de octubre. En esa franja también se ofrecerán Gestión de Almacenes e Inventario y Gestión de Recursos Humanos.

La agenda incluye alternativas para otros intereses. Primeros Auxilios Psicológicos tendrá clases de 16 a 17:30, del 19 al 28 de octubre. Por su parte, Inteligencia Artificial para Docentes y Liderazgo Estratégico y Gestión de Equipos comenzarán el 20 de octubre y finalizarán el 29, con encuentros de 20 a 21:30.

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Las capacitaciones son gratuitas y se dictan en línea. Para conocer los temarios y consultar los pasos de inscripción, se puede ingresar a la plataforma ITEC – Educación en Tiempo Real.

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