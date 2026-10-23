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Tafí Viejo difundió seis cursos gratuitos y online: cómo inscribirse antes del 25 de octubre

La propuesta incluye capacitaciones en marketing digital, comercio electrónico, comunicación y refacciones domiciliarias. Todas son virtuales y autoasistidas.

CAPACITACIÓN. La convocatoria reúne seis propuestas gratuitas y virtuales.
CAPACITACIÓN. La convocatoria reúne seis propuestas gratuitas y virtuales. / CAPTURA DE PANTALLA
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tafí Viejo abrió la inscripción hasta el 25 de octubre para seis cursos gratuitos y virtuales orientados a mejorar la inserción laboral y los emprendimientos locales.
  • Las capacitaciones son autoasistidas y se gestionan en el Portal Empleo o con asistencia presencial en la Oficina de Empleo municipal para facilitar el acceso a la formación.
  • La iniciativa busca fortalecer las capacidades de autogestión de los vecinos y ampliar oportunidades de trabajo mediante habilidades digitales y oficios domiciliarios.
Resumen generado con IA

Aprender a vender por internet, manejar herramientas de marketing digital o incorporar conocimientos para hacer refacciones en una vivienda son algunas de las opciones de una nueva convocatoria de cursos gratuitos en Tafí Viejo. Las inscripciones ya están abiertas, pero quedan pocos días para anotarse.

La propuesta reúne seis capacitaciones 100% virtuales y autoasistidas, por lo que no requieren asistir a clases presenciales ni conectarse en un horario fijo. La preinscripción estará disponible hasta el domingo 25 de octubre a través del Portal Empleo.

Qué cursos están disponibles

La convocatoria combina herramientas digitales con formación vinculada al trabajo y los oficios.

Las seis opciones son:

- Habilidades Digitales para la Inclusión Laboral.

- Comunicación Digital.

- Marketing Digital.

- Introducción al Comercio Electrónico.

- Competencias en Estrategia y Comercialización Digital.

- Refacciones Domiciliarias.

Dentro de una misma propuesta hay alternativas para quienes quieren incorporar herramientas para buscar empleo, mejorar la comunicación de un emprendimiento, aprender a vender productos o servicios por internet o sumar conocimientos prácticos para realizar trabajos dentro de una vivienda.

Cómo inscribirse

La preinscripción debe realizarse de manera online ingresando a www.portalempleo.gob.ar. El plazo estará abierto hasta el 25 de octubre de 2026.

- INSCRIPCIÓN. El trámite puede realizarse hasta el 25 de octubre mediante Portal Empleo. - INSCRIPCIÓN. El trámite puede realizarse hasta el 25 de octubre mediante Portal Empleo. / CAPTURA DE PANTALLA

Quienes tengan inconvenientes para completar el trámite pueden pedir asistencia de manera presencial en la Oficina de Empleo de Tafí Viejo, ubicada en Congreso 286. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 13.

La publicación difundida no especifica la duración individual de cada curso ni detalla si todas las propuestas entregarán certificado.

Cómo se cursan

Uno de los puntos centrales es la modalidad: todas las capacitaciones serán virtuales y autoasistidas, lo que permite avanzar con los contenidos según los tiempos de cada participante.

A diferencia de una clase online con horario fijo, en este formato el material queda disponible dentro de la plataforma y cada persona organiza su recorrido.

La convocatoria fue difundida por la Municipalidad de Tafí Viejo a través de la Dirección de Empleo y Economía Social y forma parte de una oferta impulsada por la Gerencia de Empleo provincial. 

El objetivo es sumar herramientas que puedan utilizarse tanto para la búsqueda laboral como para el desarrollo de proyectos propios.

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