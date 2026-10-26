El divertido paseo en bicicleta de Susana Giménez a los 82 años: "Hay que cuidar la flauta"

Figuras del espectáculo no tardaron en dejar su mensaje de admiración. "Te amoooooo", festejó Georgina Barbarossa entre los primeros comentarios. Su entrañable colega Graciela Borges le prometió una visita inmediata con un afectuoso: "Voy pronto, te queremos mucho". Por su parte, Gastón Trezeguet sintetizó el espíritu del clip con la frase "Su viviendo su mejor vida", a la que se sumaron elogios de Teresa Calandra ("Genia") y de Pachu Peña, quien la calificó como "Ídola". La enorme mayoría de los internautas celebró además lo espléndida y enérgica que se encuentra a su edad.