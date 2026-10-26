El divertido paseo en bicicleta de Susana Giménez a los 82 años: "Hay que cuidar la flauta"
Instalada en su emblemática mansión de Punta del Este, la diva compartió con humor las dificultades de pedalear sobre el césped mientras era perseguida por sus mascotas. La espontánea escena desató una catarata de reacciones entre fanáticos y celebridades del espectáculo.
Resumen para apurados
- Susana Giménez compartió un video andando en bicicleta eléctrica en su mansión de Punta del Este para promover el ejercicio y el cuidado de la salud a sus 82 años.
- El clip casero muestra a la conductora sorteando el pasto y escoltada por sus perros en La Mary, dejando ver su vida cotidiana y desatando furor inmediato en redes sociales.
- La masiva repercusión y el apoyo de figuras del espectáculo confirman la vigencia y el carisma intacto de la diva en el ámbito digital, aun alejada de la televisión diaria.
Pedaleando sobre el pasto, esquivando árboles y con una escolta canina que no le dio tregua, Susana "la diva de los teléfonos" volvió a revolucionar el mundo digital. A sus 82 años, la conductora sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarse en plena actividad física por los extensos jardines de su mansión La Mary, en Punta del Este, Uruguay, demostrando una vitalidad contagiosa y una frescura que rápidamente transformó el momento en un fenómeno viral.
"¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!", escribió la animadora en su perfil de Instagram, desatando risas generalizadas con su particular ocurrencia para referirse a la importancia de mantenerse en movimiento y preservar la salud.
Cambios, acelerador y perritos al rescate
El video casero exhibe a la figura televisiva intentando dominar su flamante adquisición en un recorrido doméstico que incluyó el sector trasero de la casa y las inmediaciones de la piscina. Acompañada de cerca por sus perros Weimaraner, que la seguían corriendo como si se tratara de un juego de cacería, la conductora debió lidiar con las ondulaciones del terreno.
"¡Está fabulosa! En el pasto me cuesta más, pero tiene cambios, le podés cambiar la velocidad...", se la escucha relatar a pura sonrisa mientras maniobraba el manubrio. Minutos después, entre risas y algún que otro sobresalto al volante, sumó otra revelación técnica sobre el rodado: "En el pasto me cuesta más... Pero pasa que tiene cambios y acelerador. Esto es fabuloso".
La escena cotidiana, registrada sin ningún tipo de producción formal ni el maquillaje característico de sus emisiones tradicionales, dejó en evidencia el costado más genuino de la estrella en su retiro esteño.
Furor en Instagram
El contenido no tardó en explotar en las plataformas digitales. En una cuenta de Instagram donde reúne más de 3.4 millones de seguidores, la publicación superó inicialmente los 30 mil "me gusta" y, a tan solo cinco horas de su difusión, cosechó más de 128 mil corazones y 5.700 comentarios.
Figuras del espectáculo no tardaron en dejar su mensaje de admiración. "Te amoooooo", festejó Georgina Barbarossa entre los primeros comentarios. Su entrañable colega Graciela Borges le prometió una visita inmediata con un afectuoso: "Voy pronto, te queremos mucho". Por su parte, Gastón Trezeguet sintetizó el espíritu del clip con la frase "Su viviendo su mejor vida", a la que se sumaron elogios de Teresa Calandra ("Genia") y de Pachu Peña, quien la calificó como "Ídola". La enorme mayoría de los internautas celebró además lo espléndida y enérgica que se encuentra a su edad.
La rutina casera en La Mary
Este espontáneo paseo ciclista ratifica que la diva continúa generando impacto masivo aun sin pantalla fija. Tras haber saludado días atrás a Charly García por su cumpleaños número 75 con un emotivo recuerdo de sus visitas al programa, la estrella volvió a regalar una postal íntima desde su propiedad uruguaya, donde reside desde la época de la pandemia.
Post Instagram
No es la primera ocasión en que sorprende con sus pasatiempos hogareños. Meses atrás, la animadora se había mostrado vestida de entrecasa, recostada sobre una sábana con una brocha para pintar de blanco un sillón de mimbre en su galería. En aquel momento, ante la pregunta humorística de una amiga sobre su flamante vocación artística, remató con su clásico desparpajo: "Y viste… yo soy pariente de Rembrandt".
Entre tareas manuales, descansos al aire libre y ahora paseos en bicicleta con cambios y acelerador, la estrella argentina demuestra que su carisma y su conexión con el público se mantienen intactos.