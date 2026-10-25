Bike fit: el estudio que busca el acople perfecto entre el ciclista y la bicicleta

Las aplicaciones que existen con Inteligencia Artificial ofrecen un "bike fit online" básico analizando un video. El bike fit se refiere al estudio completo de adaptación entre la persona y la bicicleta.



¿Qué hace un bike fitter?



El proceso comienza con una entrevista. Después, la evaluación física lleva entre dos y tres horas. Se analiza la flexibilidad, dismetrías (diferencias de longitud en piernas), historial de lesiones y objetivos sobre la bici. El análisis del pedaleo se hace sobre un rodillo, a menudo usando sensores de video 3D, goniómetros o mantas de presión sobre la silleta. Los ajustes son milimétricos de la altura, retroceso y ángulo del asiento; longitud y altura de la potencia del manubrio, posición de los pies e inclinación de las palancas de freno y cambios.



Al finalizar, el ciclista recibe un informe completo que detalla todas las modificaciones y medidas específicas aplicadas en el estudio. Los especialistas además, suelen dar un asesoramiento integral, relacionado con los componentes, el entrenamiento y la nutrición.



Finalmente, durante un mes, el ciclista debe pedalear de manera consistente para adaptarse a la nueva postura. Durante este tiempo, puede ofrecer más información al especialista para realizar ajustes adicionales o recibir recomendaciones si es necesario. Este proceso garantiza una configuración personalizada y un ajuste adecuado para maximizar la comodidad, prevenir lesiones y optimizar el rendimiento sobre la bicicleta.