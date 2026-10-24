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“El Olimpo de Charly”: Pergolini homenajeó a García por su cumpleaños 75

El conductor recordó sus encuentros con el artista y reflexionó sobre la influencia de sus canciones en la identidad cultural del país.

“El Olimpo de Charly”: Pergolini homenajeó a García por su cumpleaños 75
Foto: ElTree/El País
Por Redacción Espectáculos Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Mario Pergolini homenajeó a Charly García por sus 75 años en su programa 'Otro día perdido', para celebrar la vigencia y el legado del emblemático músico argentino.
  • El conductor repasó anécdotas personales de juventud junto a Luis Alberto Spinetta y García, e incluyó una versión coral de 'Inconsciente colectivo' en la emisión.
  • El tributo reafirma a Charly como un pilar identitario de la cultura argentina cuyas frases y composiciones trascienden épocas, estratos y géneros musicales.
Resumen generado con IA

En su último programa, Mario Pergolini le dedicó un homenaje a Charly García en la previa de su cumpleaños. Al inicio y al cierre de la transmisión, el conductor tomó unos minutos de “Otro día perdido” para hacer referencia al ícono de la cultura musical nacional y también le regaló una canción, de la mano del Coro Gospel de Avellaneda. “Cantarte este tema va a ser como cantarte el cumpleaños”, dijo Pergolini.

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Con una marcada presencia que orbitó desde temprano la música argentina, Mario Pergolini contó algunas anécdotas que atravesaron su vida y que lo acercaron de una forma indirecta a Charly. El músico, que este sábado cumplió 75 años, fue un gran amigo de Luis Alberto Spinetta, con quien Pergolini vivió algunos meses apenas abandonó su casa a los 20 años.

La emotiva dedicatoria de Pergolini a Charly García

El mundo de la música, la rebeldía y el rock pusieron a García y Pergolini en situaciones similares repetidas veces. El conductor contó que en ocasiones le tocaba encontrarse con el músico de madrugada y que de repente empezaba a tocar el piano. “Qué loco, porque a lo mejor hubiese guardado más en mi cabeza, guardarme más de él tocando de una forma casi cotidiana”, reflexiónó.

También repasó los momentos en que tuvo los primeros contactos con el tecladista. “En la casa en la que estuve durante tres meses, viví con Spinetta. Me pasó que golpeen la puerta, abrir y que sea Charly”, recordó. Conciertos, fiestas, eventos y más fueron otros de los momentos que los reunieron. La “Rock & Pop”, donde empezó a trabajar en 1987, formó parte del entorno que lo mantuvo siempre en la órbita de los grandes compositores juveniles. Entonces, Charly ya era un ícono.

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Pese a la frecuencia con que lo vio y a la cercanía de los vínculos que tenían de por medio, Pergolini nunca se sintió parte de los íntimos de Charly. “Increíblemente, yo no me siento amigo de Charly, porque yo creo que a todos nos pertenece Charly de alguna manera. Es un tipo que está acá desde los 70 presente, de todos los que estamos acá, hay una frase de Charly que te quedó”, comentó.

El Olimpo de Charly

Con más de cuatro décadas de carrera, Pergolini vio y entrevistó a cientos de figuras del espectáculo. Pero sólo para algunos reserva el lugar más sagrado. “Argentina tiene unos músicos tremendos, aparte del Olimpo de Charly”, reconoció antes de hacer énfasis en celebrar los 75 años del músico.

No faltaron las referencias a los períodos de excesos de García. Pero lejos de demonizarlos, se refirió a ellos en un tono neutral. “Conocemos un montón de su historia, su música, sus grandes letras; hemos escuchado historias de cómo ha atravesado muchas veces solo, otras acompañado, otras con excesos lo que le ha sucedido y ha cantado cosas de nuestra realidad que trascienden más allá de la ciudad”, evaluó Pergolini.

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También se refirió al vínculo que desarrollaron los argentinos históricamente con Charly: a veces desde el cuidado, otras desde la admiración. “Todos tenemos un tema de García. No importa qué música escuches, qué realidad hayas tenido o de qué cuna naciste, porque García tiene frases indestructibles para nosotros”, destacó el conductor.

“De alguna forma García nos representa en lo bueno, en lo malo, en lo tierno y en lo excesivo. Así que en un número tan redondo como 75, es bueno saber que está”, dijo. En el cierre de su dedicatoria, Pergolini eligió no cantar el “Feliz cumpleaños” y le dedicó al ex Serú Girán una versión coral de “Inconsciente colectivo”.

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