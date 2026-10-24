“El Olimpo de Charly”: Pergolini homenajeó a García por su cumpleaños 75

Pese a la frecuencia con que lo vio y a la cercanía de los vínculos que tenían de por medio, Pergolini nunca se sintió parte de los íntimos de Charly. “Increíblemente, yo no me siento amigo de Charly, porque yo creo que a todos nos pertenece Charly de alguna manera. Es un tipo que está acá desde los 70 presente, de todos los que estamos acá, hay una frase de Charly que te quedó”, comentó.