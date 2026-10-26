Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2026: los 30 nominados y el resto de los premios

Resumen para apurados
- La gala del Balón de Oro 2026 se celebra hoy en Londres para premiar a los mejores de la temporada 2025/26, con Harry Kane y figuras mundiales como candidatos destacados.
- Por primera vez el evento sale de Francia. El PSG lidera los nominados masculinos, mientras que Messi, Lautaro Martínez y 'Dibu' Martínez representan a la Argentina.
- La edición 2026 consolida el recambio generacional y la internacionalización del galardón, que coronará a nuevos referentes tras la ausencia histórica de habituales ganadores.
El Balón de Oro 2026 ya tiene todo listo para su gala. Desde las 17 de la Argentina, el London Palladium recibirá la ceremonia en la que se conocerán los ganadores de cada categoría, que distinguen a lo mejor de la temporada 2025/26. Por primera vez, la entrega se realizará fuera de Francia.
Balón de Oro masculino
PSG es el club con más representantes entre los 30 candidatos: Ousmane Dembélé, último ganador del premio, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz y Vitinha.
Bayern Munich aporta a Harry Kane, el gran favorito, Luis Díaz, Michael Olise y Dayot Upamecano. De Real Madrid aparecen Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., y de Arsenal, Gabriel, Declan Rice y William Saliba.
La lista se completa con Lamine Yamal y Pau Cubarsí (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona, hoy en PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City, hoy en Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea, hoy en Real Madrid), Bruno Fernandes (Manchester United), Sadio Mané (Al Nassr) y Julián Quiñones (Al Qadsiah). También figuran los argentinos Lionel Messi (Inter Miami), que va por su noveno trofeo, y Lautaro Martínez (Inter).
Trofeo Kopa
El premio al mejor jugador menor de 21 años tiene 10 candidatos: Yamal y Cubarsí (Barcelona), Kerim Alajbegovic (Salzburgo, hoy en Juventus), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Yan Diomandé (Leipzig, hoy en Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Munich), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Friburgo, hoy en Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y Warren Zaïre-Emery (PSG). Yamal, ganador de las dos últimas ediciones, va por el tercero.
Trofeo Yashin
En la pelea por el premio al mejor arquero aparece el argentino Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa, hoy en Chelsea), que ya lo ganó en 2023 y 2024. Sus rivales son Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Édouard Mendy (Al Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simón (Athletic Bilbao) y Vozinha (Colo Colo).
Mejor entrenador y mejor club
Los candidatos a mejor entrenador son Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (selección de España), campeón del mundo, Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich) y Luis Enrique (PSG).
Como mejor club compiten Arsenal, Bayern Munich, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG, que ganó el premio el año pasado.
Balón de Oro femenino
Barcelona domina la lista con Esmee Brugts, Cata Coll, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Clàudia Pina, además de Mapi León y Alexia Putellas, que hoy juegan en London City Lionesses. Manchester City suma a Kerstin Casparij, Alex Greenwood, Yui Hasegawa, Vivianne Miedema y Khadija Shaw. Bayern Munich aporta a Klara Bühl, Pernille Harder y Momoko Tanikawa, y Lyon, a Selma Bacha, Melchie Dumornay y Wendie Renard.
También figuran Mariona Caldentey y Alessia Russo (Arsenal), Temwa Chawinga y Lorena (Kansas City Current), Barbra Banda (Orlando Pride), Scarlett Camberos (América), Rose Lavelle (Gotham FC), Melvine Malard (Manchester United, hoy en Chelsea), Manaka Matsukubo (North Carolina Courage, hoy en Chelsea), Caroline Weir (Real Madrid, hoy en Lyon) y Tessa Wullaert (Inter, hoy en Como). La lista no incluye a Aitana Bonmatí, ganadora de las últimas tres ediciones.
Los otros premios del fútbol femenino
Como mejor jugadora joven compiten Veerle Buurman (Chelsea), Vicky López (Barcelona), Felicia Schröder (Real Madrid), Clara Serrajordi (Barcelona) y Lily Yohannes (Lyon). En el premio a la mejor arquera aparecen Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City Current) y Ayaka Yamashita (Manchester City).
Los candidatos a mejor entrenador son Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (selección de Japón), Pere Romeu (Barcelona) y Elena Sadiku (BK Häcken). Como mejor club compiten América, Barcelona, Bayern Munich, Lyon y Manchester City.