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Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2026: los 30 nominados y el resto de los premios

La gala se realizará hoy, desde las 17, en Londres. Además del premio principal, se entregarán los trofeos Kopa y Yashin, entre otros.

TROFEO. El Balón de Oro se entregará hoy en el London Palladium, por primera vez fuera de Francia.
TROFEO. El Balón de Oro se entregará hoy en el London Palladium, por primera vez fuera de Francia.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La gala del Balón de Oro 2026 se celebra hoy en Londres para premiar a los mejores de la temporada 2025/26, con Harry Kane y figuras mundiales como candidatos destacados.
  • Por primera vez el evento sale de Francia. El PSG lidera los nominados masculinos, mientras que Messi, Lautaro Martínez y 'Dibu' Martínez representan a la Argentina.
  • La edición 2026 consolida el recambio generacional y la internacionalización del galardón, que coronará a nuevos referentes tras la ausencia histórica de habituales ganadores.
Resumen generado con IA

El Balón de Oro 2026 ya tiene todo listo para su gala. Desde las 17 de la Argentina, el London Palladium recibirá la ceremonia en la que se conocerán los ganadores de cada categoría, que distinguen a lo mejor de la temporada 2025/26. Por primera vez, la entrega se realizará fuera de Francia.

Balón de Oro masculino

PSG es el club con más representantes entre los 30 candidatos: Ousmane Dembélé, último ganador del premio, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz y Vitinha.

DEFENSOR. Ousmane Dembélé, ganador del año pasado, vuelve a estar entre los 30 candidatos. DEFENSOR. Ousmane Dembélé, ganador del año pasado, vuelve a estar entre los 30 candidatos.

Bayern Munich aporta a Harry Kane, el gran favorito, Luis Díaz, Michael Olise y Dayot Upamecano. De Real Madrid aparecen Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., y de Arsenal, Gabriel, Declan Rice y William Saliba.

FAVORITO. Harry Kane llega a la gala como el gran candidato, después de una temporada de 61 goles con su club. FAVORITO. Harry Kane llega a la gala como el gran candidato, después de una temporada de 61 goles con su club.

La lista se completa con Lamine Yamal y Pau Cubarsí (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona, hoy en PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City, hoy en Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea, hoy en Real Madrid), Bruno Fernandes (Manchester United), Sadio Mané (Al Nassr) y Julián Quiñones (Al Qadsiah). También figuran los argentinos Lionel Messi (Inter Miami), que va por su noveno trofeo, y Lautaro Martínez (Inter).

CANDIDATO. Kylian Mbappé aparece entre los máximos aspirantes al Balón de Oro 2026. CANDIDATO. Kylian Mbappé aparece entre los máximos aspirantes al Balón de Oro 2026.

Trofeo Kopa

El premio al mejor jugador menor de 21 años tiene 10 candidatos: Yamal y Cubarsí (Barcelona), Kerim Alajbegovic (Salzburgo, hoy en Juventus), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Yan Diomandé (Leipzig, hoy en Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Munich), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Friburgo, hoy en Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y Warren Zaïre-Emery (PSG). Yamal, ganador de las dos últimas ediciones, va por el tercero.

JOYA. Lamine Yamal, campeón del mundo con España, pelea por el Balón de Oro y por su tercer Trofeo Kopa. JOYA. Lamine Yamal, campeón del mundo con España, pelea por el Balón de Oro y por su tercer Trofeo Kopa.

Trofeo Yashin

En la pelea por el premio al mejor arquero aparece el argentino Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa, hoy en Chelsea), que ya lo ganó en 2023 y 2024. Sus rivales son Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Édouard Mendy (Al Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simón (Athletic Bilbao) y Vozinha (Colo Colo).

TERCERO. Emiliano “Dibu” Martínez va por su tercer Trofeo Yashin, después de ganarlo en 2023 y 2024. TERCERO. Emiliano “Dibu” Martínez va por su tercer Trofeo Yashin, después de ganarlo en 2023 y 2024.

Mejor entrenador y mejor club

Los candidatos a mejor entrenador son Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (selección de España), campeón del mundo, Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich) y Luis Enrique (PSG). 

Como mejor club compiten Arsenal, Bayern Munich, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG, que ganó el premio el año pasado.

CAMPEÓN. Luis de la Fuente, que llevó a España al título mundial, es candidato a mejor entrenador. CAMPEÓN. Luis de la Fuente, que llevó a España al título mundial, es candidato a mejor entrenador.

Balón de Oro femenino

Barcelona domina la lista con Esmee Brugts, Cata Coll, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Clàudia Pina, además de Mapi León y Alexia Putellas, que hoy juegan en London City Lionesses. Manchester City suma a Kerstin Casparij, Alex Greenwood, Yui Hasegawa, Vivianne Miedema y Khadija Shaw. Bayern Munich aporta a Klara Bühl, Pernille Harder y Momoko Tanikawa, y Lyon, a Selma Bacha, Melchie Dumornay y Wendie Renard.

NUEVA ETAPA. Alexia Putellas, que dejó Barcelona para jugar en London City Lionesses, es una de las 30 nominadas. NUEVA ETAPA. Alexia Putellas, que dejó Barcelona para jugar en London City Lionesses, es una de las 30 nominadas.

También figuran Mariona Caldentey y Alessia Russo (Arsenal), Temwa Chawinga y Lorena (Kansas City Current), Barbra Banda (Orlando Pride), Scarlett Camberos (América), Rose Lavelle (Gotham FC), Melvine Malard (Manchester United, hoy en Chelsea), Manaka Matsukubo (North Carolina Courage, hoy en Chelsea), Caroline Weir (Real Madrid, hoy en Lyon) y Tessa Wullaert (Inter, hoy en Como). La lista no incluye a Aitana Bonmatí, ganadora de las últimas tres ediciones.

Los otros premios del fútbol femenino

Como mejor jugadora joven compiten Veerle Buurman (Chelsea), Vicky López (Barcelona), Felicia Schröder (Real Madrid), Clara Serrajordi (Barcelona) y Lily Yohannes (Lyon). En el premio a la mejor arquera aparecen Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City Current) y Ayaka Yamashita (Manchester City).

Los candidatos a mejor entrenador son Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (selección de Japón), Pere Romeu (Barcelona) y Elena Sadiku (BK Häcken). Como mejor club compiten América, Barcelona, Bayern Munich, Lyon y Manchester City.

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