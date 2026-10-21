Salud del papa León XIV: qué reveló la biopsia y por qué no necesitará tratamiento
El resultado de los estudios confirmó que el tumor pulmonar estaba localizado y fue extirpado por completo durante la operación del 13 de octubre. La noticia despejó las dudas sobre la gira que el Pontífice tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.
Resumen para apurados
- El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV no requerirá tratamiento oncológico, ya que el tumor pulmonar que le extirparon estaba localizado y fue eliminado.
- Al pontífice de 71 años se le extrajo el lóbulo inferior derecho del pulmón el 13 de octubre. La cirugía fue exitosa y ya reapareció en público durante la audiencia general.
- El resultado favorable despeja las dudas sobre su salud y asegura la realización de su gira por América Latina en noviembre, con paradas oficiales en Uruguay, Argentina y Perú.
El papa León XIV recibió una noticia favorable sobre su estado de salud: los resultados definitivos de la biopsia confirmaron que el tumor maligno que le habían extirpado del pulmón estaba localizado y que no necesita ningún tratamiento adicional. El nuevo parte médico, difundido este miércoles 21 de octubre, llevó tranquilidad al Vaticano y reforzó las expectativas de que pueda realizar su próximo viaje a América Latina.
Según informaron su médico personal, Luigi Carbone, y el cirujano de tórax Stefano Margaritora, los análisis histológicos y de biología molecular del tejido extraído durante la intervención confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar. Los estudios determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario continuar con un tratamiento oncológico.
La información fue publicada por el diario La Nación, en una jornada en la que el Pontífice reapareció en público durante la audiencia general de los miércoles, en la Plaza de San Pedro, y mostró una evolución favorable después de la cirugía.
Qué reveló la biopsia del papa León XIV
Los resultados confirmaron que los médicos lograron extirpar por completo el tumor durante la operación del martes 13 de octubre. La intervención incluyó la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho.
La doctora Annalisa Bilotta, del hospital Salvator Mundi International de Roma, explicó que el diagnóstico permitió actuar cuando el tumor todavía se encontraba en una fase temprana. Según señaló, la extirpación completa significa que el Papa no deberá someterse a terapias adicionales, aunque tendrá que continuar con los controles médicos periódicos.
La confirmación era uno de los datos más esperados desde la operación. Hasta que se conocieran los resultados definitivos, persistían dudas sobre la necesidad de tratamientos posteriores y sobre los plazos de recuperación del Pontífice.
Cómo se recupera el Papa después de la operación
León XIV, de 71 años, reapareció este miércoles ante unos 30.000 fieles que participaron de la audiencia general en el Vaticano. Durante el encuentro recorrió la plaza en papamóvil, saludó a los presentes, bendijo a varios bebés y leyó su catequesis sin dificultades aparentes.
También mantuvo encuentros con obispos, cardenales y parejas de recién casados. Su estado físico y su participación en las actividades públicas ofrecieron señales favorables sobre la recuperación posterior a la intervención.
Antes de comenzar la catequesis, el Papa agradeció el acompañamiento recibido durante los días de internación. “Lo primero que quiero decirles es: gracias por el apoyo de sus oraciones, gracias a Dios por su generosidad”, expresó ante los fieles.
El Pontífice había recibido el alta del hospital Gemelli el sábado anterior y ya se había presentado públicamente el domingo, durante la oración del Ángelus.
Cuándo viajará León XIV a la Argentina
La evolución médica también es relevante para la agenda internacional del Papa. León XIV tiene previsto viajar a América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
De acuerdo con el itinerario informado, llegará primero a Uruguay y luego viajará a la Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre. Perú será la última etapa de la gira, un país con el que mantiene una relación especial por sus dos décadas de trabajo como misionero agustino y obispo.
El cirujano Stefano Margaritora ya había señalado que, después de una intervención de estas características, la recuperación física completa podía requerir alrededor de dos semanas. También había considerado que no existían motivos clínicos para descartar un viaje en avión previsto para varias semanas después de la operación.
Con los resultados definitivos de la biopsia y la confirmación de que no necesita tratamiento oncológico adicional, las perspectivas para la gira son más favorables. La evolución posoperatoria y los controles médicos serán determinantes para completar los preparativos del viaje.