Salud del papa León XIV: qué reveló la biopsia y por qué no necesitará tratamiento

El papa León XIV recibió una noticia favorable sobre su estado de salud: los resultados definitivos de la biopsia confirmaron que el tumor maligno que le habían extirpado del pulmón estaba localizado y que no necesita ningún tratamiento adicional. El nuevo parte médico, difundido este miércoles 21 de octubre, llevó tranquilidad al Vaticano y reforzó las expectativas de que pueda realizar su próximo viaje a América Latina.