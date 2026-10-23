Seguridad

Córdoba: encontraron muerta a una mujer en su departamento y una valija con sangre es clave en la investigación

Daniela Villalba, de 29 años, estaba desaparecida desde el lunes. La Policía halló su cuerpo con heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.

CÓRDOBA. Daniela Villalba, de 29 años, estaba desaparecida desde el lunes. La Policía halló su cuerpo con heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.
CÓRDOBA. Daniela Villalba, de 29 años, estaba desaparecida desde el lunes. La Policía halló su cuerpo con heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.
Por Redacción Seguridad Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Daniela Villalba fue hallada asesinada a puñaladas el miércoles en su casa de Córdoba tras desaparecer el lunes; investigan un presunto homicidio tras un encuentro.
  • La policía ingresó al lugar alertada por olores nauseabundos luego de que recolectores hallaran cerca una valija con manchas de sangre y pertenencias a nombre de la víctima.
  • La Justicia analiza cámaras de seguridad para identificar a un sospechoso que se habría reunido con ella y busca su celular para esclarecer el móvil del crimen.
Resumen generado con IA

La desaparición de Daniela Villalba comenzó a generar preocupación el lunes por la noche, cuando sus allegados dejaron de tener noticias de ella. La joven, de 29 años, vivía en el barrio Cofico, en Córdoba capital, y trabajaba en un local de indumentaria. Dos días después, la Policía encontró su cuerpo en el dormitorio de su departamento, con heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.

La investigación tomó impulso el martes, cuando recolectores de residuos encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor ubicado a pocas cuadras de la vivienda de la víctima. En el equipaje había prendas ensangrentadas y un nombre que llamó la atención de los investigadores: Daniela Villalba.

Días antes, una amiga había denunciado su desaparición porque no lograba comunicarse con ella desde la noche del lunes. La preocupación aumentó cuando la joven tampoco se presentó a trabajar en el local de ropa ubicado en la esquina de Jujuy y La Rioja.

Al advertir que el nombre encontrado en la valija coincidía con el de la mujer buscada, los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos.

El hallazgo del cuerpo y las pistas

El miércoles, la amiga se acercó al departamento que Villalba alquilaba en el barrio Cofico. En el pasillo percibió un olor nauseabundo y, como nadie respondía desde el interior de la vivienda, dio aviso a las autoridades.

Los policías llegaron al domicilio de Las Heras al 200 y derribaron la puerta para ingresar. En el dormitorio encontraron el cuerpo de la joven, cubierto con una sábana. Al examinarlo, constataron heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.

La ausencia del teléfono celular es otro de los puntos que la investigación busca esclarecer. El dispositivo podría aportar información sobre los contactos, las conversaciones y los posibles encuentros que Villalba mantuvo durante los días previos al crimen.

Buscan identificar al hombre con el que habría tenido un encuentro

La principal hipótesis sostiene que la joven habría sido asesinada durante la noche del lunes, posiblemente por una persona con la que había acordado encontrarse.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a un sospechoso. Según consignó El Doce, se trataría de un hombre alto, que llevaba gorra y tenía el pelo “un poco largo”.

Hasta el momento, la Policía descarta que el autor del crimen sea un amigo o un familiar de la víctima, a partir de las características físicas observadas en los videos. Tampoco sospechan del padre de su hijo, quien permanece acompañado por familiares de la joven.

Mientras avanza la investigación, los allegados de Daniela esperan respuestas sobre lo ocurrido y reclaman que el caso sea esclarecido.

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