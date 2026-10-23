Córdoba: encontraron muerta a una mujer en su departamento y una valija con sangre es clave en la investigación

La desaparición de Daniela Villalba comenzó a generar preocupación el lunes por la noche, cuando sus allegados dejaron de tener noticias de ella. La joven, de 29 años, vivía en el barrio Cofico, en Córdoba capital, y trabajaba en un local de indumentaria. Dos días después, la Policía encontró su cuerpo en el dormitorio de su departamento, con heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.