Una valija ensangrentada, un celular desaparecido y una joven asesinada: las pistas del crimen en Córdoba

Una valija con manchas de sangre abandonada en un contenedor de basura fue una de las pistas que permitió descubrir el crimen de Daniela Villalba, una joven de 29 años que fue encontrada asesinada en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio y trabaja para identificar al autor.