Una valija ensangrentada, un celular desaparecido y una joven asesinada: las pistas del crimen en Córdoba
Daniela Villalba fue hallada asesinada en su departamento del barrio Cofico. La investigación comenzó tras la denuncia de una amiga que no lograba comunicarse con ella. Los investigadores buscan identificar al responsable.
Resumen para apurados
- Daniela Villalba fue hallada asesinada este miércoles en su departamento de Cofico, Córdoba; la Justicia investiga el hecho como un presunto femicidio.
- El crimen se descubrió tras hallar una valija con sangre en un basurero y por la alerta de una amiga. La víctima presentaba heridas y su celular no apareció.
- La fiscalía analiza cámaras que captaron a un sospechoso y rastrea el móvil para identificar al agresor, mientras allegados y vecinos exigen justicia.
Una valija con manchas de sangre abandonada en un contenedor de basura fue una de las pistas que permitió descubrir el crimen de Daniela Villalba, una joven de 29 años que fue encontrada asesinada en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio y trabaja para identificar al autor.
El caso comenzó a tomar forma cuando una amiga de la víctima advirtió que no lograba comunicarse con ella. Daniela había dejado de responder los mensajes a principios de esa semana y la preocupación llevó a que intentaran localizarla en el edificio donde vivía.
Mientras se desarrollaban esas averiguaciones, los investigadores encontraron una valija con rastros de sangre en un contenedor situado en la esquina de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre que permitió avanzar con las pesquisas y relacionar el hallazgo con la búsqueda de la joven.
El hallazgo en el departamento de barrio Cofico
Con los datos obtenidos, los efectivos llegaron al departamento 1F de un edificio ubicado en bulevar Las Heras 234. Una vecina les permitió ingresar a su vivienda y, desde allí, pudieron acceder al inmueble de Villalba a través de una puerta ventana.
El cuerpo fue encontrado el miércoles pasado, después de que un servicio médico acudiera al domicilio. Según publicó El Doce TV, la joven estaba sobre su cama, cubierta con sábanas, y presentaba heridas en el cuello y los brazos.
La causa quedó a cargo del fiscal Pablo Camacho, de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género. Los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer quién estuvo con ella antes de su muerte.
Las pistas para identificar al responsable
Entre los elementos que buscan los investigadores se encuentra el celular de Daniela, que no fue encontrado en el departamento. También analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos registrados en el edificio.
De acuerdo con la información difundida por medios cordobeses, en una de las filmaciones aparecería un hombre que ingresó al inmueble y luego se retiró. Sin embargo, las imágenes no permitirían identificarlo con precisión.
Las declaraciones de los vecinos también forman parte de las averiguaciones. Según relataron a la prensa local, Villalba se había mudado al departamento hacía aproximadamente tres semanas.
Una vecina contó que una amiga de la joven había alertado a los residentes porque Daniela no respondía los mensajes y habría enviado uno para pedir ayuda antes de que perdieran contacto con ella.
La preocupación se extendió entre las mujeres que viven en el edificio. “Somos mujeres igual que ella y podríamos haber sido nosotras”, expresó una de las vecinas al referirse al crimen.
Quién era Daniela Villalba
Daniela tenía 29 años, era madre de un niño y trabajaba en un local de ropa de la zona céntrica de Córdoba. Tras conocerse la noticia, sus amigas y allegados expresaron su dolor en las redes sociales y reclamaron que el crimen no quede impune.
“Quisiéramos creer que es un mal sueño todo esto, Dani, tenías toda una vida por delante, tantos sueños por cumplir junto a tu hijito”, escribió una de sus amigas en una despedida.
Otra persona cercana la recordó por su forma de ser y pidió justicia. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del asesinato e identificar al responsable.
Por el momento, las principales líneas de trabajo se concentran en el análisis de las imágenes de seguridad, la búsqueda del teléfono celular y las pistas que surgieron a partir de la valija con sangre encontrada en la basura.