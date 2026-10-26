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“Estoy harta de verla”: Susana Roccasalvo interpeló a las marcas que contratan a “Pampita”

Tras destacar su inteligencia para los negocios, la presentadora cuestionó que tantas empresas recurran a la misma figura para promocionarse.

“Estoy harta de verla”: Susana Roccasalvo interpeló a las marcas que contratan a “Pampita”
Foto: El Nueve - Instagram/pampitaoficial
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En su programa Implacables, Susana Roccasalvo criticó el fin de semana a las marcas por contratar siempre a Pampita para sus campañas y les exigió mayor originalidad.
  • Pese a elogiar su talento comercial, la conductora señaló la sobreexposición de Ardohain, quien promocionó 18 marcas en octubre y optó por no responder a las declaraciones.
  • El reclamo reabre el debate en la industria publicitaria sobre la concentración de campañas en pocas figuras mediáticas y la falta de renovación de perfiles en el mercado local.
Resumen generado con IA

Este fin de semana, la conductora Susana Roccasalvo se sinceró en una declaración que generó polémica. Después de una nota que le hicieron a Carolina “Pampita” Ardohain en “Implacables”, la presentadora hizo un descargo sobre las apariciones de la modelo. Aunque el reclamo no apuntó directamente contra “Pampita”, sí quedó involucrada, porque Roccasalvo aseguró estar “harta” de verla.

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Según contó, Roccasalvo pudo tener acceso a información financiera de la modelo. Por eso, evaluó su capacidad laboral y su buena presencia. Pero criticó a las marcas que hacen de “Pampita” su imagen y les pidió originalidad. La modelo, por su parte, no respondió al comentario. Por el contrario, siguió compartiendo sus imágenes publicitarias en sus redes sociales.

¿Qué dijo Susana Roccasalvo sobre “Pampita”?

Después de la nota, Roccasalvo se refirió de forma positiva a “Pampita” y la elogió. “Está radiante, es una chica con luz propia y una inteligencia excelente para los negocios”, dijo sobre el desempeño de la modelo. “Pampita” empezó a trabajar a los 16 años, tras mudarse a Buenos Aires. A temprana edad, incluso, fue incorporada al staff de modelos de “Pancho” Dotto, un reconocido representante de modelos argentino.

Enseguida, soltó su crítica, más dirigida a las marcas que a la modelo. “Ella se hace valer, tengo información de los contratos que firma”, señaló. “Pero sí tengo que decir algo: ¡Que sea la cara de siete marcas de ropa!”, reclamó la conductora y pidió a las marcas “ponerse de acuerdo”: “¡Sean un poquito más originales!”.

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“Pampita” no se manifestó al respecto. En cambio, compartió en su cuenta de Instagram el lunes a primera hora una de sus campañas publicitarias para una marca de lencería y trajes de baño.

Con qué marcas trabaja “Pampita”

La mención de Roccasalvo a la cantidad de marcas que tienen a “Pampita” como modelo quedó corta para las publicidades que concretó la modelo. Solo en octubre, Ardohain hizo colaboraciones con 18 marcas, con publicidades dirigidas específicamente al público femenino y al grupo de madres por el Día de la Madre.

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Pero las colaboraciones de “Pampita” no se limitan a los productos dirigidos al público femenino. Además de participar junto a firmas de indumentaria, lencería y trajes de baño –Markova, Paula Cahen D’Anvers, Piccadilly, Mechi Ugarte, Pandora, Atomik, Sweet Lady, Tucci, Carolina Herrera y Sweet–, la modelo también sale del modelaje más clásico para promocionar marcas de decoración, hogar, electrodomésticos y más –entre ellas, Rexona, Lior, Rina Matarazzo, Naldo, De Sillas y otras–.

“Pampita” también hizo campaña para su propia línea de anteojos de sol –Infinit by Pampita– y para una causa benéfica junto a la Casa Ronald McDonald, que alberga a niños y familias de niños con enfermedades de alta complejidad.

Temas Carolina "Pampita" Ardohain
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