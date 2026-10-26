“Estoy harta de verla”: Susana Roccasalvo interpeló a las marcas que contratan a “Pampita”

¿Qué dijo Susana Roccasalvo sobre “Pampita”?

Después de la nota, Roccasalvo se refirió de forma positiva a “Pampita” y la elogió. “Está radiante, es una chica con luz propia y una inteligencia excelente para los negocios”, dijo sobre el desempeño de la modelo. “Pampita” empezó a trabajar a los 16 años, tras mudarse a Buenos Aires. A temprana edad, incluso, fue incorporada al staff de modelos de “Pancho” Dotto, un reconocido representante de modelos argentino.