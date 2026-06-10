¿Reparar el aire acondicionado o comprar uno nuevo? la señales que advierten los expertos para no gastar de más este invierno

Pocos problemas domésticos generan la frustración que irrumpe cuando la casa se vuelve demasiado hostil como para habitarla. El frío del exterior comienza a filtrarse por las habitaciones y el aparato cada vez calienta menos, fallando justo cuando las bajas temperaturas no dan tregua. Así, uno se enfrenta a un gasto inesperado sumado a los aumentos de impuestos y servicios de luz, agua y gas, lo que se vuelve difícil de asumir. Y una de las características principales de estos desafíos es que muchas veces hace complejo definir cuál es la solución obvia.