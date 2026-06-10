¿Reparar el aire acondicionado o comprar uno nuevo? la señales que advierten los expertos para no gastar de más este invierno

Arreglar un electrodoméstico, incluyendo el aire acondicionado, puede ser una estrategia económica para maximizar su vida útil sin necesidad de invertir en uno nuevo. Pero las reparaciones pueden volverse demasiado frecuentes, planteando la pregunta de si no sería mejor instalar un equipo a estrenar. Para los especialistas existen señales que permiten definir cuál es la opción más conveniente.
Pocos problemas domésticos generan la frustración que irrumpe cuando la casa se vuelve demasiado hostil como para habitarla. El frío del exterior comienza a filtrarse por las habitaciones y el aparato cada vez calienta menos, fallando justo cuando las bajas temperaturas no dan tregua. Así, uno se enfrenta a un gasto inesperado sumado a los aumentos de impuestos y servicios de luz, agua y gas, lo que se vuelve difícil de asumir. Y una de las características principales de estos desafíos es que muchas veces hace complejo definir cuál es la solución obvia.
El dilema técnico: fallas simples vs. problemas estructurales
Las evaluaciones entre los técnicos pueden variar entre algunos que apuntan a un componente averiado que se puede arreglar a un precio accesible, mientras que otros podrían identificar fallas mayores en el sistema. La decisión de reemplazar o cambiar la unidad puede tener un impacto significativo en el presupuesto inmediato y en los costos a largo plazo en el hogar. Por ello es que, antes de tomar una determinación, lo mejor es tener en cuenta la visión de los expertos.
Desde Strada Services, la reconocida empresa contratista que ofrece servicios profesionales de instalación, reparación y mantenimiento de climatización, electricidad y seguridad, explicaron cuáles son los indicadores ante ambos panoramas, delimitando así el momento en que se vuelve apremiante cambiar de unidad o cuándo es suficiente con apostar por reparaciones.
Las señales que indican que el equipo aún tiene salvación
La primera de ellas es un flujo de aire deficiente. Si se nota que las rejillas expulsan menos potencia de la habitual, suele deberse a un filtro tapado o a una falla en el compresor, problemas de fácil resolución. A esto se suma el ciclado frecuente, que ocurre cuando el aparato se enciende y apaga de manera intermitente en lapsos muy cortos; si el origen es un desperfecto en el termostato, una simple asistencia devolverá la normalidad al hogar.
Por otro lado, la señal más evidente en esta época del año es la emisión de aire frío en lugar de calor. Cuando el equipo no logra aclimatar los ambientes internos frente a las bajas temperaturas, por lo general se trata de una falta de gas refrigerante o un componente puntual averiado que un técnico puede solucionar rápidamente.
Cuándo la inversión en una nueva unidad vale la pena
Finalmente, los olores desagradables (a humedad por acumulación de hongos, o a quemado por un cableado eléctrico dañado) y los ruidos extraños (como chirridos o golpes internos por piezas sueltas) completan la lista de fallas que requieren atención profesional inmediata para evitar que el daño pase a mayores, pero que no justifican el descarte del aparato.
Sin embargo, existen situaciones donde insistir con los arreglos se transforma en un pozo sin fondo para el bolsillo. Los expertos señalan que las visitas demasiado constantes del técnico son el primer síntoma de que el equipo cumplió su ciclo. Si el usuario se encuentra solicitando asistencia de forma continua, la suma de esos gastos individuales superará en el corto plazo el valor de una unidad nueva.
El final de la vida útil
El envejecimiento del aparato es otro factor determinante: los aires acondicionados tienen una vida útil óptima de entre 10 y 12 años. Pasada esa barrera, los componentes sufren un desgaste natural irreversible y pierden drásticamente su eficiencia energética. Este desgaste se traduce de forma directa en un aumento notorio en las facturas de luz. Al perder fuerza, el motor debe trabajar el doble de tiempo y con mayor exigencia para intentar calentar la casa, disparando el consumo eléctrico mensual de manera alarmante.
Por último, los especialistas advierten que si el sistema emite un ruido excesivo y constante que no disminuye con los arreglos, o si presenta un deficiente control de la temperatura dejando habitaciones heladas mientras que en otras apenas se siente el cambio, la estructura interna del equipo está colapsada. En estos escenarios, apostar por una tecnología más moderna y eficiente no solo devolverá el confort térmico al hogar, sino que representará un ahorro inteligente a mediano y largo plazo.